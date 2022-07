AVE a Málaga: la Mesa del Turismo de España se suma a las protestas y alerta del "empeoramiento" del servicio

La Mesa del Turismo de España ha advertido este miércoles de la situación de "desventaja competitiva y agravio comparativo" en la que se encuentra la ciudad de Málaga debido al "empeoramiento" del servicio del AVE que une la Málaga y Madrid por parte de Renfe.

Las 14 frecuencias diarias del AVE Madrid-Málaga a disposición de los viajeros en 2019 se han reducido a sólo nueve en la actualidad, han indicado, añadiendo que a ese "recorte" en la capacidad ofertada "se añade el notable encarecimiento de las tarifas, agravado por la circunstancia de que Málaga no está servida tampoco por el operador de bajo coste Avlo".

Pero, han asegurado que el "descuido" del servicio a Málaga "viene de lejos". Así, la comparativa entre 2016 y 2019 de la evolución del número de viajeros anual en las principales rutas de AVE revela que en esos tres años la ruta a Málaga -la cuarta a nivel nacional- ganó 248.000 viajeros, mientras que las tres primeras rutas por volumen de usuarios experimentaron un aumento promedio superior a los 420.000 pasajeros.

"Málaga es un núcleo urbano de dinámico crecimiento económico y empresarial, y el corazón de la Costa del Sol, uno de los principales destinos turísticos españoles; sin embargo, Renfe está desatendiendo incomprensiblemente la demanda creciente de los viajeros -a la luz de las altas ocupaciones de los trenes y rentabilidad de la línea- y coartando el potencial de desarrollo de la propia ciudad de Málaga", ha manifestado el presidente de la Mesa del Turismo de España, Juan Molas.

Esta asociación se suma así a las protestas ya manifestadas por la Diputación de Málaga, el Ayuntamiento de la ciudad y la Confederación de Empresarios de Málaga, que han denunciado el "perjuicio que se está causando a la capital de la Costa del Sol". Inclusive, el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha trasladado oficialmente estas quejas, en dos ocasiones, a la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

En ellas, ha solicitado "una intervención urgente" para el restablecimiento de las frecuencias anteriores a la pandemia, "aún cuando ya eran insuficientes por el propio crecimiento de Málaga", según Molas. Además de la recuperación de tarifas competitivas respecto al avión y la restitución del tren de la tarde-noche que utilizaban muchos malagueños para sus viajes de trabajo y negocios a Madrid.

Renfe ya anunció esta semana que el próximo 15 de julio se recuperará una frecuencia, y de los diez de media actualmente se pasará a once. No obstante, el propio presidente de Renfe reconoció que hay menos plazas de alta velocidad en casi todas las ciudades debido a las dificultades que la compañía ha tenido para reponer trenes porque la formación de los maquinistas se vio ralentizada por la pandemia y la flota de Renfe no ha aumentado desde 2019, pero sí las relaciones ferroviarias.