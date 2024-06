Alegría ‘renovada’ para un Circo del Sol que convierte a Málaga en capital de la magia y el asombro

De la oscuridad absoluta y el silencio a un estallido de luz, color, música y movimiento. De los rincones más insospechados de la carpa que se ha instalado en el recinto ferial de Málaga emergen bailarines y músicos, actores y actrices, trapecistas y todo tipo de personajes que dejan completamente asombrados a grandes y pequeños. Y es que en el Circo del Sol la capacidad de sorprender al público no entiende de edad ni de género. Todo esto y mucho más es Alegría, el clásico de la compañía que reinventó tras la pandemia, celebrando su 25 aniversario, y que llegó a Málaga hace unos días para demostrar que se puede llegar más lejos y que la magia va tornándose de diferentes formas y tonalidades.

Anoche tuvo lugar su estreno oficial y Francis Jalbert, una de las personas responsables de la comunicación de esta obra, había advertido a Málaga Hoy que “el espectáculo había ganado en profundidad y conexión con el público”. Distinto vestuario, “mostrando mejor los rostros de los protagonistas”, con otros maquillajes y afinando números, siempre tratando de ir “hacia el infinito, y más allá”, tal y como demostraron sobre el escenario a las 20.30 horas, cuando empezaba la función. Por delante, algo más de hora y media de narración en el que el viejo orden y la juventud se enfrentaron.

Caracterizaciones vibrantes, figuras rocambolescas, una orquesta a escena, con instrumentos de cuerda, el romántico acordeón e incluso una batería que puso el ritmo a uno de los artistas que, en escena, rescataba una de las figuras clásicas del circo de siempre: el malabarismo de fuego. Esta no es la única presencia de ese circo de antaño que con el Circo del Sol se renovó totalmente: los payasos, que despertaron carcajadas por todas las bancadas del recinto, con números con claves que solo podrían ser entendidas por los adultos pero aptas para todos los públicos, por ese mismo lenguaje -verbal y gestual- tan cuidado del guion; los trapecistas, que desafiaron a la gravedad dejando con la boca abierta a la audiencia, con algunos espectadores que incluso se tapaban los ojos porque “parecía que se iban a caer”; el feedback con los asistentes, mostrando una planificadísima conexión con las personas que acudieron a este arranque de gira oficial, tanto con los de las primeras filas como con las del final… La emotividad, resaltando en la historia valores como la hermandad, la amistad, la alegría, por supuesto, y esa necesidad de renovación y de afrontar los cambios.

En definitiva, un espectáculo en el que los números sorprenden y van superándose los unos a los otros. Protagonistas absolutos tanto actores como aquellos que han ejecutado papeles propiamente circenses. Los músicos, imprescindibles, haciendo gala de una banda sonora, nominada a los Grammy y cuyo tema principal, Alegría, muchos conocen o han escuchado en alguna ocasión. De hecho, se trata de un repertorio que llegó a estar durante 65 semanas consecutivas en la lista Billboard World Music Chart y que a día de hoy es el álbum más comprado y reproducido en streaming de la compañía hasta la fecha.

Inolvidables así los payasos, de los preferidos probablemente de una gran mayoría -teniendo en cuenta las risas y aplausos que se les regaló-, las dos cantantes -de blanco y de negro, encarnando la resiliencia en el mundo de Alegría una y el compromiso y el poder de la esperanza-; los ángeles, que es el nombre que recibe la comunidad de trapecistas del Circo del Sol… Infinidad de momentos que captaron la atención constante y absoluta de la audiencia. Números como la interpretación de la canción principal del montaje, ese Alegría que da título a la obra y que recibe a los espectadores tras el receso; la tormenta de nieve, generando un ambiente especialmente mágico, primero lluvia de confeti de color blanco para después tornarse en un vendaval que cubrió de copos de papel a un público completamente entregado; y por supuesto momentos como las barras acrobáticas del comienzo, el dúo de trapecio sincronizado o el baile de cuchillos de fuego. “¿Cómo no se quema?”, se escuchaba entre las gradas.

Nada dejado a la improvisación… ¿o sí? Con presencia de actores invitados no esperados -o que no se lo esperaban-, como demostró uno de los espectadores que se sentó en primera fila y que, de repente, se vio protagonizando sketch cómico con los payasos. Se dejó llevar perfectamente y, ante lo no esperado, supo responder y protagonizó uno de los momentos más divertidos para el público, que aplaudió con fuerza el desparpajo y la naturalidad con la que el chico supo adaptarse a la circunstancia.

Pura magia cada pieza que conforma este renovado Alegría del Cirque du Soleil. Una puesta en escena que estuvo a la altura de las expectativas, que eran altas, con personas que regresaban para dejarse llevar por la orquestada mezcolanza de tradición e innovación. Esta receta, que pareciera estar solo en manos de la compañía, se ha conseguido tras años de puestas en escena, giras internacionales, como la que ahora les ha traído a España -siendo Málaga uno de los escenarios privilegiados donde se puede disfrutar-, y un casting de alto nivel. Grandes artistas, gimnastas y deportistas que perfectamente podrían participar en competiciones profesionales y de alto nivel, un total de 54 profesionales procedentes de hasta 40 países diferentes.

El Circo del Sol estará en Málaga hasta el próximo 30 de junio, con diferentes horarios y jornadas en las que se representarán hasta dos funciones. Una oportunidad única de disfrutar como niños de un espectáculo apto para todos los públicos y que hace vibrar la carpa de manera ininterrumpida durante los más de 90 minutos de montaje.