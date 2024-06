Unos las acrobacias y ella la música: Sara Formoso, su acordeón y la banda sonora del Circo del Sol en Málaga

Sara Formoso recuerda el 19 de abril de 2019, el día de su debut. Se apagaron las luces, se hizo el silencio y… “¡Comenzó esa primera función”. “La emoción y los nervios, la adrenalina y la fascinación” salieron a escena con ella y con su inseparable acordeón, explicó a Málaga Hoy. Unas sensaciones que, según contó, las sintió nuevamente anoche en el Circo del Sol en Málaga, cuando se hacían las luces, comenzaba a tocar los primeros acordes del instrumento y sus compañeros de escena fueron apareciendo frente a un público malagueño “siempre agradecido y que nos recibe con los brazos abiertos”, apreció la dirección del evento.

Sara pisa la capital malagueña por primera vez. Esta gallega de 29 años hizo realidad su sueño cuando hace sonó el teléfono hace ya cinco y escuchó al otro lado de la línea: “Te llamamos del Circo del Sol y tenemos un contrato para proponerte”. Transparente lo que transmitió con su mirada al recordar ese momento, y es que desde muy jovencita veía los espectáculos de la compañía en redes y en televisión y “soñaba con ser parte de ellos”. Ahora lo es y junto con otros cuatro músicos y dos cantantes firman la banda sonora original de Alegría, el espectáculo que los tendrá en la ciudad hasta el 30 de junio.

Formoso es un perfecto ejemplo del elenco de artistas -alrededor de 50- que actúan en este montaje. Joven, con una excelente formación, altamente cualificada, con talento y apasionada de lo que hace, en su caso, de la música, de obtener las mejoras notas y sonidos del acordeón. Este instrumento, con el que en principio tuvo una “relación de amor odio”, terminó formando parte esencial de su vida, de su historia. Podría decirse que también de la del Circo del Sol, de la de Alegría, que es la primera vez que cuenta con una acordeonista en su equipo.

Acompañamos a Sara Formoso y a otros integrantes del grupo mientras se preparan. A un lado maquillaje y vestuario. “Nos maquillamos nosotros mismos. Es algo que nos enseñan desde ue empezamos a trabajar. Nos vestimos, con trajes específicamente hechos para cada persona. Es decir, a medida, otro de los primeros pasos que se dan al llegar a la empresa. Luego el pelo y una prueba de sonido para comprobar que está todo bien”, narró la joven de Ferrol.

A otro lado de la carpa hay algunos gimnastas y acróbatas entrenando. Está la zona de camerinos, la parte técnica, la lavandería y el restaurante, con una terraza para comer. Una pequeña ciudad en muchos sentidos, pues se crea una “comunidad muy fuerte, una gran hermandad, y te vas encontrando con gente muy abierta de mente, tolerante, siempre con buenas palabras y colaborativos”, contó Sara a Málaga Hoy.

Ultiman detalles para la puesta de largo de esta renovada Alegría que ahora llega a Málaga. Este proyecto de El Circo del Sol lleva casi tres décadas representándose en escenarios de todo el mundo. Se renovó en 2019, justo cuando ‘nuestra’ acordeonista se unió a la plantilla y con ella ese acordeón como una de las novedades de la propuesta, y desde entonces se ha ido llevando por todos los rincones del planeta. Sara recuerda numerosas plazas, especialmente Japón, “que igual me sentí demasiado lejos de casa, ¿sabes?” Y es que no es fácil este ritmo de vida, con largas temporadas sin ver a la familia. “Yo lo llevo bien y me encanta lo que hago, pero obviamente es una dinámica que tiene sus momentos y que no cualquiera sabe gestionar”, añadió.

La Alegría del Circo del Sol, esa que contagian tanto Sara como el resto del elenco, tiene en parte acento malagueño gracias a las 150 personas –de Málaga– que estarán trabajando estas semanas con la compañía y que se añaden a los 118 que viajan todo el año con este montaje. “Desde el personal que atiende en la entrada, en taquillas, a la seguridad, los responsables de cocina, que preparan la comida a los artistas y a todo el reparto, los técnicos de sonido e iluminación, informáticos, publicistas e incluso quienes se dedican a gestionar temas de hoteles, etc.”. Recurren a empleados locales para que las actuaciones –más de 40 en este mes– salgan según lo esperado.

Dio así ayer el pistoletazo de salida a esta nueva visita de Cirque du Soleil a la Costa del Sol, en una carpa que acogerá en cada sesión a 2.600 personas, casi las mismas ante las que actuó Sara Formoso en su primera vez –“eran 2.400”. Uno o dos pases por día, un espectáculo que dura más de dos horas, con un intermedio de 25 minutos, y sin perder la esencia de la compañía. Ayer todo dio comienzo a las 20.30 horas y esta tarde el equipo empezará a danzar a las 18 horas, con una segunda velada a las 21.30 horas. Así hasta que dentro de cuatro semanas se despidan del público malagueño para poner rumbo a Sevilla. “Me hace mucha ilusión porque allí irá mi familia a verme”, nos dijo Sara antes de despedirse.