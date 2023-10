Alumnos del Conservatorio Superior de Música denuncian que se quedarán sin becas por la falta de personal

“Se vende por falta de personal”. Esta es la frase que se puede leer en el cartel que, desde el pasado lunes, da la bienvenida a todo aquel que llega al Conservatorio Superior de Música de Málaga. Un cartel que también llama la atención de quienes pasan por delante de la puerta. Esta mañana los músicos han comenzado la jornada en la calle y no solo eran sus instrumentos los que sonaban. Los 370 estudiantes han salido a la calle para exigir mejoras en su centro educativo e "impedir que la cultura muera". En huelga indefinida y en busca de una solución, los músicos piden que la Junta de Andalucía cubra, al menos, las plazas vacantes del servicio administrativo que llevan sin cubrirse desde mayo. La puerta del conservatorio ha rugido la mañana de este miércoles en busca de una solución a los problemas con los que conviven por esta falta de personal. “Hemos llegado a ir a clase sin estar matriculados”, han explicado muchos de ellos.

La situación a la que se enfrentan los músicos de este centro de enseñanzas superiores no es algo nuevo. El presidente de la Asociación de Alumnos Euterpe, Mario González, sostiene que esto viene pasando desde hace años. “Tenemos instrumentos de 1971 que deben renovarse”, señala el músico. Actualmente, el conservatorio no tiene equipo administrativo, le falta personal de limpieza, un ordenanza y necesitan que se arreglen todos los desperfectos con los que conviven a diario como las goteras, los techos caídos que “se nos caen encima”, ventanas rotas, aulas en mal estado, entre otros. Cierto es que lo primero que quieren que se solucione son esas tres vacantes en administración porque “después de un mes y medio no estamos matriculados”. Además, si el problema no se resuelve antes de que llegue el mes de diciembre, “todo el que haya pedido beca le va a venir denegada por falta de créditos”. Esto hará que muchos estudiantes no puedan quedarse en Málaga porque son de otras provincias de Andalucía y de España e incluso de Latino América y “el seguir estudiando aquí dependerá de que le den o no esa beca”

Todos los estudiantes se sienten “abandonados” y para que la administración pública les escuche se han concentrado este miércoles en las puertas de su centro educativo. Con música, como mejor saben hacer, se querían hacer escuchar y entre sus mensajes destacaban: “14 años estudiando para no poder terminar”; “Si tanto te gusta nuestro talento, apóyalo”; “No seguiremos entreteniéndoos hasta que no pongáis medios”.

No hay alumno que no se haya visto afectado por la falta de personal administrativo porque, salvo los de primer curso, el resto no hay ni una sola persona que figure este curso 2023-2024 como alumno del conservatorio. Carmen Montero y Patricia López han comenzado sus enseñanzas superiores este año y aseguran que están matriculadas únicamente de las asignaturas troncales, ya que el equipo directivo se encargó de ello. En cuanto a las asignaturas optativas, López indica que “fuimos a apuntarnos, pero hemos estado yendo a clase sin saber si al final nos contarán las notas o no”.

En relación al estado de las instalaciones, Montero señala que “están muy mal”. Entre los desperfectos asegura que hay agujeros en los techos e incluso algunos pianos de las cabinas de estudio “no suenan o están desafinados". Al igual que tampoco están limpias las aulas porque “los limpiadores no dan abasto para limpiar todo el centro”.

En su tercer año se encuentran Guillermo López, estudiando Dirección de Orquesta, y Enrique Fernández, cursando Interpretación en la especialidad de Trompa. Ambos remarcan que no están matriculados, por lo que no están considerados alumnos del conservatorio y si no cambia la situación “las becas no van a ser una opción para nosotros”, explica Fernández. Además, hace hincapié en que el principal problema al que se enfrentan es que “podemos perder este año académico si no hay administración” porque no estarían matriculados y podrían decirles que deben repetir el curso.

Por su parte, Guillermo López apunta que el conservatorio “está en condiciones deplorables”. En este punto, cuenta que “es impensable, cuando se hace una comparativa de este centro con la UMA, que esto suceda allí porque yo no puedo ir a la Facultad de Informática y encontrar unos ordenadores de los años 90, pues eso es lo que está pasando aquí”.

La Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Málaga de la Junta de Andalucía ya aseguró hace unos días que las plazas vacantes en el Conservatorio Superior de Música de Málaga se cubrirán en "la mayor brevedad posible". Hasta entonces, los 370 alumnos de este centro se mantendrán en huelga.