Juanma Moreno no se baja del tren litoral: “El Gobierno tendrá que venir a Málaga a decir por qué no invierte lo que merece”

Si hay un ariete que el Partido Popular no tiene pensado soltar, por ser una infraestructura necesaria y olvidada, es la del tren litoral. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía y de su partido a nivel regional, ha vuelto a levantar la bandera del ferrocarril de la Costa del Sol, asegurando que no piensa bajarse del mismo.

"El Gobierno de España tiene que venir a Málaga y explicar por qué no invierte en la provincia lo que se merece, no puede ser que un ministro [en alusión a Óscar Puente, titular de Transporte que aseguró que la prolongación del Cercanías no era competitiva y que no se plantea por el momento construir un nuevo tren] llegue con desdén y corte los sueños de los andaluces", ha asegurado añadiendo que se podrían comprender, con pedagogía y un plan de futuro, podría comprenderse en la provincia.

Sin embargo, aseguro que la falta de inversión es un cinturón que constriñe a la provincia "que lidera el crecimiento social y económico de Andalucía y que busca serlo a nivel nacional". A la vez que ha señalado que la expectativa es que en los próximos años se superen los dos millones de habitantes en la provincia, "Málaga no puede seguir creciendo a este ritmo sin el apoyo del Gobierno de España", ha incidido mientras pedía nuevas infraestructuras e inversiones, durante su intervención en la Intermunicipal Provincial del PP de Málaga.

Ha asegurado que él entiende que haya limitaciones presupuestarias porque también las padece en el Gobierno andaluz: "los recursos no nos sobran, pero sabemos lo que es prioritario". En este sentido, ha señalado que esta pretensión popular por impulsar el tren litoral no es un brindis al sol, sino que son "deberes para el próximo presidente de España, Alberto Núñez Feijóo", debido a que estas peticiones "son para todo aquel que asuma la responsabilidad del Gobierno de España".

Respecto al tren litoral, ha reconocido que se trata de un proyecto "complejo", pero "las cosas nunca se acaban si nunca se empieza", ha subrayado, y ha apostado por buscar soluciones para facilitar la movilidad en la Costa del Sol mientras se ejecuta, como la bonificación de la autopista de peaje.

Tras referirse a otras infraestructuras necesarias, como la ampliación de la desaladora del Atabal o la construcción de un tercer carril en la carretera entre la Axarquía y la capital, ha dicho que el Gobierno "tiene que ayudar a esas soluciones" y el Ejecutivo andaluz "también", cada uno en el marco de sus competencias.

En cuanto a la infrafinanciación de Andalucía–a la que también se ha referido antes el alcalde de la capital, Francisco de la Torre–, ha afeado al Gobierno que "no es capaz de reconocer" que recibe 1.500 millones de euros menos al año. Por eso ha pedido que para seguir compitiendo por ser "el motor de la economía nacional" Andalucía necesita "competir en igualdad de condiciones".

Esta cantidad es "la diferencia entre poder gestionar la sanidad con solvencia económica o tener que estar asfixiados financieramente", según Moreno, que ha culpado de esta situación a un "gobierno miope, que es incapaz de pensar en los ciudadanos".

Andalucía recibe "un castigo severo" por parte del Gobierno que preside Pedro Sánchez porque la gobierna "un partido distinto al suyo", ha aseverado.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, abrirá la campaña de este partido para las elecciones europeas del 9 de junio con un mitin en Málaga el próximo 19 de mayo, ha anunciado este viernes el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo.El "pistoletazo de salida" de la campaña servirá además para "conmemorar el aniversario de la victoria en las elecciones municipales de hace un año, con 3.300 alcaldes del PP", ha afirmado Bendodo durante su intervención.