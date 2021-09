Amigos del Jardín Botánico de la Concepción, en contra del espectáculo de luces de Navidad en Málaga

El espectáculo de luces propuesto para esta Navidad en el Jardín Botánico-Histórico de la Concepción ha levantado ampollas entre muchos de los amigos del mismo. Pese a que no han tenido una reunión en la que se fije una opinión conjunta como asociación, miembros de la Junta Directiva de la misma han mostrado su oposición al proyecto que ha sacado a concurso el Ayuntamiento de Málaga a título personal en una reunión con el Área de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga.

Juan Antonio Valero Sánchez, vocal de la Asociación de Amigos del Jardín Botánico-Histórico de la Concepción y presente en la reunión asegura, que, a título personal, los allí presentes mostraron a Gemma del Corral, concejala del área que propone el proyecto, su disconformidad con la ejecución del mismo. Asegura Valero que los amigos del Jardín entienden que el mismo debería usarse para “algo más que fiestas, nosotros apostamos por otro tipo de utilización”.

Pese a ello, valoran positivamente la actitud mostrada por el Ayuntamiento de Málaga con la asociación, mostrándose colaborador y atendiéndoles en todo momento, además de haberle asegurado que en caso de llevarse a cabo el proyecto –este martes termina el plazo para que las empresas que lo vean oportuno se presenten a concurso–, “nos han asegurado que se van a tener todas las precauciones y las garantías” de que no se dañe el entorno. Es por ello que no quieren mostrar una opinión tajante al respecto, “ya que tampoco tenemos poder de decisión al respecto, sólo de opinión”, asegura Valero.

Gemma del Corral desde el Ayuntamiento afirma que en el Ayuntamiento “se respeta muchísimo la opinión de los amigos del Jardín Botánico”, pese a ello asegura que en este particular no comparten la visión y que no se les ha trasladado “ningún motivo objetivo por el que se opongan a este proyecto”.

Apunta a que esta actividad se lleva a cabo en “la gran mayoría de jardines botánicos del mundo y parece lógico que una medida que no ha dado muestras de producir ningún daño al jardín se replique en Málaga”. Añade que esta es una medida que “atraerá” a público diverso al que suele visitar el Jardín Botánico y es una medida “que pone al Jardín a disposición de los malagueños”. Apostilla Del Corral que hay gente que no va normalmente al Jardín y es una manera de que lo conozcan y repitan.