Andalucía Management receta las claves para salir de la crisis

Profesionales y empresarios se unieron el pasado jueves 6 de mayo para participar en la undécima edición de Andalucía Management, celebrada en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. La jornada, que trató posibles soluciones a esta crisis derivada por el coronavirus, fue todo un éxito una vez más, y es que se siguieron a rajatabla todas las medidas de seguridad pertinentes. A la entrada todos las asistentes se sometieron a una prueba rápida de antígenos. La participación fue satisfactoria, y todos los ponentes coincidieron en la necesidad de adelantarse a los retos y aprovechar las nuevas tecnologías disruptivas para ajustar los modelos de negocio al actual escenario cambiante y seguir creciendo.

El encuentro contó con la participación de personalidades de reconocido prestigio en el ámbito de la economía, la tecnología y la innovación. Entre ellos, el economista jefe de Tressis, Daniel Lacalle; el experto en innovación e impacto social, Ángel Bonet; la fundadora y presidenta ejecutiva de Taldig, Elena Pisonero; el economista y escritor, Fernando Trías de Bes; el presidente de la zona ibérica de Schneider Electric, Josu Ugarte; la periodista y escritora, Marta García Aller, y la psicóloga y periodista, Irene Villa. Todos ellos abordaron multitud de temas entre los que destacaron el impacto tecnológico, la geopolítica o la inteligencia artificial.

Las compañías Silbon, Grupo Iturri y Alvic fueron las premiadas de esta edición

Uno de los momentos más emotivos de esta jornada fue la entrega de premios Andalucía Management 2020. Unos galardones que nacieron con la finalidad de dar repercusión y reconocimiento a aquellas empresas y personalidades que han contribuido con su labor a mejorar la sociedad y economía andaluza y destacan por la innovación en su forma de actuar, por la continuidad de las empresas familiares o por su capacidad de desarrollo. En esta ocasión se presentaron un total de 269 candidaturas.

El Grupo Alvic se alzó con el premio Desarrollo Empresarial. Esta compañía está dedicada a la fabricación de materiales y componentes para el mobiliario y decoración. Su reconocimiento se debe gracias a su crecimiento de volumen de negocio y rentabilidad sostenida durante los últimos años, además de su afán permanente de mejora de los productos.

Silbon obtuvo el premio Responsabilidad Social Empresarial por el compromiso social que forma parte del ADN de la compañía desde su fundación en 2009. Destacan sus diferentes iniciativas de las cuales destaca ‘Compromiso Silbon’, que surgió del carácter solidario y activo que caracteriza a la firma. Con el objetivo de realizar una acción benéfica al año que sirva para dar cabida y apoyo a los colectivos más desfavorecidos. Silbon lleva a cabo distintas acciones bien a través de la propia empresa o canalizada desde la colaboración con organizaciones sociales como la Fundación Mia, la Fundación Vicente Ferrer, Cruz Roja Española o la Fundación Pequeño Deseo, con quien trabaja para cumplir los sueños de los niños hospitalizados con mal pronóstico. Además, esta firma de moda masculina fue la primera del país en contar con un modelo Down y en realizar distintas acciones en favor de la mujer.

Por último, el premio Empresa Familiar recayó en el Grupo Iturri, cuya misión desde su nacimiento en Sevilla es la de proteger a las personas y su entorno con soluciones innovadoras, eficientes y sostenibles. Su historia representa uno de los éxitos más destacados del sector industrial andaluz, conservando la voluntad de mantenerse como empresa familiar. Actualmente cuenta con más de 9.000 clientes, dos millones de usuarios, 1.000 empleados y presencia en cuatro continentes, con clara vocación de internacionalización.

“Yo solamente puedo dar las gracias por acompañarnos en esta edición y por estar en el día a día de la pandemia”, comentó Francisco Cabrera Argany, director de Andalucía Management. “El lema ‘Con otra mirada’ surgió antes del coronavirus, pero ahora recobra más fuerza que nunca”, admitió Cabrera. Y es que, según sus propias palabras, el tejido empresarial andaluz a veces es olvidado, y hay que hablar de las empresas de la comunidad autónoma y fomentar el emprendimiento de empresarios. “No somos unos valientes por hacer esto, esta es la edición que nos ha tocado, y esperamos volver el 18 de noviembre de 2021 como siempre lo hemos hecho”, declaró visiblemente emocionado Francisco Cabrera.

Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, reivindicó que la ciudad es un espacio idóneo para la innovación. “Todo esto es lo que nos salva con las vacunas, que es el mejor remedio ahora para que España, Andalucía y Málaga no se queden atrás de este gran objetivo mundial”, declaró el alcalde. También quiso destacar el gran nivel entre los ponentes de la jornada y el trabajo previo realizado para que la jornada transcurriese de la mejor manera posible. “Nos jugamos mucho en estos meses. La educación de calidad para todos debe ser una realidad, y esto nos dará mucha más competitividad en el mundo empresarial”, confesó Francisco de la Torre.

El encuentro estuvo patrocinado por Vodafone, Globalia Corporate Travel, Sage, Mapfre, Cajamar, Extenda y Solunion, y contó con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Málaga y otras entidades y empresas de distintos sectores.

Daniel Lacalle: "El gran reto de España es fortalecer la productividad”

En la ponencia de Daniel Lacalle, uno de los economistas más influyentes del panorama nacional, destacó que los retos de la economía española son los mismos que los que antes de la crisis del coronavirus: fortalecer la productividad, el mercado de trabajo, y atraer más inversión y capital. “Con la actual política de los bancos centrales jamás hemos visto una mayor facilidad y mejores condiciones para invertir en digitalización. Hay una cantidad de dinero que se puede y debe aprovechar”, apuntó el doctor en Economía. “Es necesario apoyar a que esas empresas sean grandes y sustituyan a las que van perdiendo poder de mercado por obsolescencia”, indicó Daniel Lacalle. También aprovechó para comparar la situación del continente europeo con China.

“Europa tiene un problema importante en la carrera tecnológica, en China absorben las nuevas tecnologías rápidamente y siempre quieren más, no se conforman”, contó el co gestor del fondo Adriza Global. El profesor se encargó de explicar porqué esta crisis es distinta a las anteriores. “En casi todos los casos, uno se encuentra una caída de los créditos y se cercenan los planes de inversión de las grandes empresas. La crisis del 2020 nos ha demostrado que esto no es así, las condiciones son más laxas”, comentó. Lacalle remarcó al final de su intervención una idea clave. “Sectores como el turismo, de gran importancia para la economía española, o la exportación, deberán replantearse su modelo de negocio para hacer frente a un futuro que ya no es lo que era”, finalizó.

Ángel Bonet: “Hay que conectarse con el mundo, el planeta y el humano”

Por su parte, Ángel Bonet reflexionó sobre los grandes retos y desafíos a los que se enfrenta la humanidad tras la crisis del Covid-19, un hecho histórico que ha obligado a replantear el actual modelo de vida, así como el económico que hay detrás de ello. En este contexto, el experto en innovación e impacto social, consideró que las nuevas tecnologías disruptivas, como la biotecnología, la Inteligencia Artificial, la Robótica o el 3D print, son elementos clave para afrontar los desafíos de futuro que ya están revolucionando muchos sectores de la economía mundial. “Hoy una compañía maximiza sus beneficios, es su foco principal. En el otro extremo tenemos a las ONGs, que maximizan el impacto social independientemente del beneficio económico.

Hay un punto intermedio en todo esto: las compañías tecnológicas”, explicó con unas gráficas ilustrativas el miembro del comité de sostenibilidad de Indra. “Lo que realmente me preocupa de todo esto es la alta probabilidad de pérdida de empleo por la introducción de estas nuevas tecnologías, como pueden ser los barberos, panaderos, dependientes, teleoperadores, camareros, entre otros”, se lamentó Bonet. “Hay que tener un sentido de urgencia, si no somos capaces de transformar nuestras tecnologías, perderemos mucho talento e inversión. Si no somos capaces de que nuestras compañías miren y piensen en cuánto impactan en el medio ambiente no serán atractivas para muchos inversores y expertos”, recapituló el fundador de Daemon Quest que animó a amar la tecnología.

Elena Pisonero: “No todo es innovar, también hay que saber copiar lo que está bien”

La fundadora y presidenta ejecutiva de Taldig Elena Pisonero, durante su ponencia ‘Guía para una empresa 5.0’ dio las claves para que las empresas se transformen en un mundo tan cambiante como el que vivimos y sepan ver con agilidad las oportunidades para crecer. Una de las lecturas que sacó en claro de la realidad que estamos viviendo es que las empresas deben anticiparse para sacar ventaja. “El Covid nos ha sacudido pero nos ha permitido visualizar cosas que antes no veíamos. Mi propuesta es elegir empresas 5.0 que estén por delante, creando lo que va a pasar y anticipándose”, comentó Pisonero. “Hay que saber copiar las cosas que están bien hechas, no todo es inventar. La innovación también es vender las ideas, necesitamos personas de todos los perfiles en el equipo. La clave es formar equipo con los mejores expertos en beneficio de la empresa”, aclaró.

Fernando Trías de Bes: “Hay que pensar en por qué nos compran y no en qué se vende”

Otro de los ponentes, el economista y escritor Fernando Trías de Bes profundizó en la reactivación de la economía tras el Covid-19 a través de la bautizada por el autor como la solución ‘Nash’, que consta de dos medidas: la compra de tiempo por parte del Estado y la orquestación entre agentes económicos. El ponente se mostró esperanzado por los datos que ofrecen motivos para ser optimistas. “Se ha dramatizado mucho, pero las empresas han estado reaccionando y el PIB incluso ha crecido. La recuperación será rápida si se protege el tejido productivo que está parado, pero no destruido”, destacó. El investigador quiso lanzar una pregunta a todos los presentes. A la cuestión de quién facturó más que en el año 2019, un 60% alzó su mano. Pero hubo unanimidad cuando preguntó sobre quién opinaba que su empresa sobreviviría a esta crisis.

Irene Villa: "No es preciso ser perfecto, basta con la autenticidad y la felicidad”

El congreso finalizó con la charla ‘Las barreras las pones tú’ de la psicóloga y periodista Irene Villa, que reflexionó sobre la importancia de la actitud de las personas para enfrentarse a cualquier reto y no poner el foco en la dimensión del problema o la dificultad. En el caso del ámbito empresarial, la ponente tiene claro que el ser humano debe estar en el centro de las prioridades de la empresa. “Con voluntad, optimismo y esperanza no hay nada que el ser humano se proponga y no consiga. La mayoría de los problemas no están en el exterior, sino dentro de cada uno de nosotros”, afirmó Irene Villa. La conferencia estuvo llena de intensidad y la emoción y actitud positiva se transmitió a todos los asistentes al encuentro.

Y es que no hay nadie más cualificado para hablar sobra la superación personal que esta periodista que en 1991, cuando se dirigía al colegio con tan solo 12 años, sufrió un grave atentado terrorista en el que perdió las dos piernas y los dedos de una mano. Esta experiencia cambió su vida, convirtiéndose en el mejor ejemplo de que siempre hay una segunda oportunidad ante cualquier adversidad. “No es preciso ser perfecto, sino auténtico y feliz. Todo lo que sueñas inevitablemente ocurre, como pasó con mis tres hijos. La vida es vida, y hay que defenderla con sus cosas buenas y malas”, comentó emocionada Villa.

Un espacio para debatir sobre ‘La gestión de lo imposible’

La undécima edición de Andalucía Management incluyó la celebración de una mesa de reflexión titulada ‘La gestión de lo imposible’, en la que el presidente de la zona ibérica de Schneider Electric, Josu Ugarte, y la periodista y escritora Marta García Aller, debatieron sobre cómo es convivir con la incertidumbre. Durante el diálogo se habló sobre cómo las empresas están llenas de circunstancias que se escapan de nuestro control, como lo ocurrido en estos meses a causa de la pandemia del coronavirus. Una nueva realidad que ha provocado que las compañías se replanteen qué factores humanos son claves en las organizaciones. La mesa redonda estuvo moderada por Roger Domingo, director editorial de Ediciones Deusto y licenciado en Humanidades.

El debate se dividió en tres bloques temáticos, comenzando por la geopolítica. “Todos nos sentimos un poquito apocalípticos a raíz de todos los cambios y la velocidad de los mismos. A veces nos gustaría apretar el botón y pararlo todo”, comenzó exponiendo Domingo. “El verdadero riesgo es que no hay gobernanza multilateral y lo que ocurre es que se toman decisiones inesperadas porque no hay coordinación entre los bloques”, comentó Josu Ugarte. Y es que muchas de las empresas que exportan puede que de un día para otro, según el criterio del miembro del Comité Ejecutivo de cre100do, se encuentren con que suban los aranceles un 20%. “Y eso es un problema. Si tenéis ventas importantes en el exterior hay que pensar de qué manera instalarse fuera para preservar ese negocio”, dijo mirando a los asistentes.

Por su parte, Marta García expuso que todo está interconectado. “La Unión Europea está haciendo un esfuerzo encomiable para poner en marcha una regulación que proteja a los ciudadanos. El desafío es ayudar a que las empresas traigan esa innovación”, consideró la columnista en El Confidencial.

En el segundo bloque se abordaron los cambios exponenciales provocados por esta crisis sanitaria y económica. “El catastrofismo está muy mal visto. Muchas transformaciones están claras, sabemos que el cambio climático está ocurriendo, pero no ponemos todos los medios para remediarlo. Los humanos tenemos hijos y sí que nos importa la posteridad, a los robots no”, expuso Marta García Aller. “Lo importante es que comprendamos lo que está pasando. El virus se va a quedar con nosotros para siempre, pero hay que afrontar esto con esperanza “, comentó convencido Josu Ugarte. Y es que ambos coincidieron en que a veces es inevitable sentir cierta ansiedad ante los movimientos de la competencia en el sector empresarial. “Las empresas que no tengan estrategias de sostenibilidad serán más costosas”, dijo para concluir este punto Ugarte.

La mesa redonda finalizó con una reflexión final por parte de ambos expertos. “Gestionamos peor la incertidumbre por esta ilusión que han creado en nosotros las tecnologías, y no todo lo podemos medir”, explicaba la periodista. Y es que es innegable que todo está cambiando a la vez en todas partes y tenemos un exceso de sobreinformación. “No podemos digerir tantos cambios”, dijo García. “Tenemos que transformarnos e incorporar capacidades diferentes”, sentenció Ugarte.