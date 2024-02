"Arriba el campo", el grito solidario espontáneo de unos escolares a los agricultores en Málaga

Unos 50 escolares de Málaga regresaban este martes de una excursión a la playa para una actividad sobre biodiversidad y se han topado con las protestas de las agricultores ante su difícil situación, momento en que han lanzado de forma espontánea un grito solidario: "Arriba el campo".

Los agricultores y ganaderos que bloqueaban los accesos al puerto de la capital malagueña desde las 00:30 horas han respondido a ese simbólico abrazo que recibían desde decenas de metros con un prolongado y emocionado aplauso.

Esa corta frase de los escolares, algunos enarbolaban incluso banderas negras como las que se veían en varios de los tractores participantes en la protesta, resumía el apoyo de los alumnos a los que algún maestro le ha explicado el motivo de la movilización agraria.

'Si el campo no produce, el pueblo no come', 'Sin campo no hay vida', 'La agricultura se arruina y al Gobierno y a la industria le patina', 'Mi protesta, tu cesta' o 'En el campo a 3 céntimos, en el súper a 3 euros' eran lemas de las pancartas que se han encontrado en su camino hacia el cole colgadas entre las decenas de los tractores.

Y mientras los escolares gritaban sin cesar en lo que casi parecía otra manifestación, algunos líderes de la protesta debatían si un grupo se desplazaba a otro acceso del recinto portuario, al que habían acudido algunos tractores, aunque se retiraron ante la presencia policial.

Los docentes que acompañaban a los niños han convivido con esta situación inesperada protagonizada por los alumnos, aunque satisfechos por la reacción ante estas movilizaciones que seguirán viendo en casa a través de los medios de comunicación.

Los pequeños han vuelto a sus aulas y parte de los manifestantes arrancaron la marcha hacia la zona este del puerto para seguir con su lucha.