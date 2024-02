Tractorada de agricultores en Málaga: "Estamos achicharrados de tener más exigencias que otros países"

Salieron anoche de sus casas. Muchos condujeron durante horas por carreteras secundarias en tractor para llegar a la capital y, una vez allí, taponar las entradas y salidas del puerto de la capital. Reconocen estar "cansados" tras más de 24 horas sin dormir, pero los motivos que les han llevado a paralizar su actividad y manifestarse los tiene "achicharrados". Su principal reivindicación, erradicar la competencia desleal. Así lo ha explicado a este periódico Antonio Pinto, agricultor y ganadero de Almargen. "Tenemos más exigencias que otros países. Se están importando productos que no cumplen con los requisitos fitosanitarios que a nosotros sí nos piden", denuncia.

Es por ello que al menos 200 tractores continúan a estas horas bloqueando del Puerto de Málaga, cuatro días después de acudir al Parlamento Europeo para exponer sus reivindicaciones. La Policía Local y efectivos de la Policía Nacional ya han cortado las principales vías del eje litoral y el Ayuntamiento recomienda no circular por el centro, a pesar de que el Paseo del Parque sigue abierto al tráfico.

"Han venido familias completas y todo se está haciendo de manera pacífica", destaca Pinto al tiempo que apunta que han conseguido paralizar la entrada de mercancía agrícola que traían al menos dos barcos. No saben cuándo se retirarán. Su intención, que los escuchen.

María José, una de las pocas mujeres agricultoras que han acudido a la protesta critica estar "totalmente burocratizados. Tanto los políticos como la agenda de Europa nos ponen muchísimas trabas. No es que no estemos de acuerdo en cumplir ciertas normas ambientales, pero es que al mismo tiempo se permite la entrada de productos extranjeros que que no cumplen los requisitos que a nosotros nos exigen", critica.

Para los jóvenes que han decidido continuar con los negocios familiares no desistir tampoco es tarea sencilla. Manuel García hace ocho años -desde que tenía 20- que se dedica al cultivo de cereal, olivos y almendros de secano en Ardales. También hace algunas noches en un bar de copas del pueblo porque asegura haber "pillado años muy malos en el campo".

No sólo en la capital se están dando estos cortes, en Antequera también se han reunido manifestantes cortando la entrada al centro logístico de la ciudad y en Ronda están cortando las salidas hacia San Pedro Alcántara y Sevilla. Subdelegación de Gobierno en Málaga informa que las manifestaciones no han sido convocadas en tiempo y forma conforme a la LO de Derecho de Reunión.

También se han registrado retenciones en Paseo Marítimo Pablo Picasso sentido centro, Paseo del Parque sentido centro, en Explanada de la Estación sentido sur y en Paseo de Reding sentido centro. Todas provocadas por el corte del eje litoral con motivo de la manifestación, según la información difundida por el Ayuntamiento a través de sus redes sociales.