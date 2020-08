Salen a la luz en el Astoria más de 200 enterramientos cristianos y restos de época romana

La excavación arqueológica que los especialistas vienen realizando desde noviembre del año pasado en los terrenos de los antiguos cines Astoria y Victoria se prolongarán hasta finales de septiembre. La decisión de prorrogar el calendario previsto en dos meses, según confirmó el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, tiene relación directa, de un lado, con la afectación que el coronavirus y el estado de alarma han tenido sobre las labores, al punto de que tuvieron que ser temporalmente paralizadas, y, de otro, con la dimensión de los restos que están siendo encontrados.

El avance de las intervenciones, adjudicadas por unos 320.000 euros (sin IVA) a la empresa Hermanos Campano, ha permitido desenterrar "más de 200 enterramientos" de época cristiana y que, de acuerdo con la teoría manejada, se vinculan con la época de la conquista de la ciudad por parte de los Reyes Católicos. Si bien su hallazgo ya de por sí supuso una sorpresa, la misma aumentó de manera exponencial conforme el número de restos óseos iba en aumento. De hecho, el propio edil admite que la cifra no se da por cerrada.

Los responsables de la excavación apuestan por esta idea dado que la parcela de los antiguos cines era un zona de explanada "en el camino hacia Granada, con lo que es posible que sean los muertos que participaron en la conquista de Málaga", según reflexionó meses atrás Ana Arancibia, una de las especialistas vinculadas a las actuaciones.

Esta circunstancia obligó a ralentizar las labores de la excavación, toda vez que de acuerdo con las directrices de Cultura es necesario un tratamiento especial de cada cuerpo. Los mismos, según informaron fuentes especialistas, una vez sometidos a un estudio antropológico, son trasladados al Museo de Málaga, que contiene la sección de arqueología.

Pero a este hallazgo hay que sumar la localización de diferentes restos de época romana, que es justamente la situada en el tercero de los niveles de la excavación, con una superficie próxima de 800 metros, que está en proceso de ser culminada en estas semanas. Sobre este particular, López informó a este periódico de la aparición de unas piletas a una cota cercana a los 10 metros de profundidad, que "son objeto de evaluación". "Actualmente estamos en la fase 3, en la que no se ha encontrado nada prácticamente relevante, y estamos en una cota de 9,44 metros de profundidad; la previsión es la de no bajar más", indicó el concejal.

Desde Urbanismo, subrayan que su labor en esta excavación se vincula directamente con la contratación de la vigilancia arqueológica para la retirada de las antiguas cimentaciones e infraestructuras, siguiéndose en todo momento las directrices del área de Cultura de la Junta de Andalucía.

A tenor de las primeras estimaciones, no parece que lo encontrado hasta el momento vaya a alterar la apuesta municipal por levantar, con la colaboración de una empresa privada, un edificio singular de uso, principalmente, cultural. El proyecto que desde hace varios años está sobre la mesa incluye, como elemento clave, un auditorio subterráneo con capacidad para unas 1.200 personas. Para hacerlo posible, Urbanismo y la Delegación de Cultura negocian una modificación del Pepri Centro con el objetivo de ajustar su desarrollo. Hasta la fecha son dos los pronunciamientos negativos emitidos por los técnicos autonómicos, aunque las reuniones recientes permiten abrir una puerta al entendimiento.