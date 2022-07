El Ayuntamiento de Málaga elimina el descanso obligatorio del Taxi todo el verano

Los taxis podrán circular 24 horas los siete días de la semana en Málaga. El Ayuntamiento ha levantado oficialmente el descanso obligatorio por el que los vehículos debían estar en cocheras un determinado tiempo a la semana. De esta manera, defienden, podrán cubrir la creciente demanda que conlleva la temporada alta de turismo en la Costa. Esto se uniría a la posibilidad de contratar a más asalariados para trabajar en estas horas que el coche estaba parado antes.

Esta medida da libertad total a los titulares de las licencias a tener sus vehículos prestando servicio durante las 24 horas del día, aunque no están obligados a ello. Esto ha causado ciertas discrepancias entre las distintas asociaciones de taxistas, tanto autónomos (dueños de las licencias) como asalariados. Como adelantó Málaga Hoy el pasado 25 de junio.

Por su parte, Aumat, la asociación mayoritaria, defiende esta medida, asegurando que la falta de taxis es coyuntural y la creación de nuevas licencias supondría que en invierno, cuando la demanda volviese a estabilizarse, no sería rentable económicamente mantener un taxi. Ponen como ejemplo la ciudad de Sevilla, en la que para la Expo se amplió el número de licencias y que entre 2016 y 2019 hubo de rescatar 140 licencias, mientras que los taxistas siguen pidiendo que se rescaten 200 más para hacerlo viable.

Por otra parte, Taxi Union y Élite Costa, otras dos asociaciones de taxistas autónomos, están en contra de la liberalización, y defienden que esto sólo supondrá que por momentos en que haya menos coches en las calles. Además, defienden que la liberalización del mercado acerca el modelo al de las plataformas VTC.

Los asalariados, por su parte, están en contra de esta medida y defienden que la única manera de solucionar el problema es la creación de nuevas licencias que permitan cubrir el aumento de demanda. Asegura Manuel López, representante sindical de CGT, que esta medida no servirá para nada porque "los asalariados vamos a trabajar lo mismo, no vamos a descansar menos, y no van a poder contratar a nuevos conductores porque falta mano de obra cualificada, como en la hostelería o la construcción".

Otro de los problemas en los que está trabajando para solucionar el Ayuntamiento esla falta de vehículos adaptados en la ciudad. Para ello tienen ya una mesa de trabajo en la que están estudiando cómo facilitar que todos los taxis de la ciudad acaben siendo adaptados.