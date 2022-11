El Ayuntamiento de Málaga sigue sin ver necesario limitar el aforo de calle Larios por las luces

El pasado sábado llegó la Navidad a Málaga con el tradicional encendido del alumbrado de calle Larios y, aunque los ángeles que adornan este año la vía estaban en el ojo de huracán, finalmente la mayoría de críticas de los asistentes fueron dirigidas hacia las aglomeraciones que se produjeron en el Centro. “¿Por qué esto se permite en Navidad y no en Semana Santa?” fue una de las preguntas más repetidas.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Avelino Barrionuevo, explica que “la calle Larios no es una vía solo de entrada y de salida, sino que todos sus márgenes tienen salidas de evacuación”. Por tanto, insiste en que, en caso de avalancha, los asistentes no están aprisionados.

Además, defiende que las actividades que se llevan a cabo durante la Navidad en el Centro son estáticas, a diferencia de las procesiones que recorren las calles durante Semana Santa, por lo que “las vías de evacuación están despejadas”. Así lo demuestra con un imagen tomada por un avión de la Policía Nacional que lleva a cabo labores de vigilancia. “Se puede observar concentración en la plaza de la Constitución, pero alrededor no hay nadie”, manifiesta.

Asimismo, el edil de Seguridad Ciudadana apunta que otra de las diferencias fundamentales para no aforar las calles es que en este caso “no hay filas de sillas, tronos, ni comitivas”, como sí ocurre durante la celebración de la Semana Santa.

No obstante, indica que tenían vallas preparadas para el día en el que se encendía la Navidad en Málaga en caso de que hubieran sido necesarias. “Únicamente hubo un momento en el que Protección Civil recomendó a la gente que no siguiera entrando a la plaza de la Constitución porque ya no cabía nadie más”, reconoce.

Barrionuevo también destaca que, con el objetivo de evitar estas aglomeraciones, está prohibida en calle Larios la venta de globos y cupones o que cualquier artista callejero haga algún tipo de espectáculo. Los puestos de decoración navideña o comida tampoco se pueden colocar en las vías de evacuación, asegura. “Además, hemos hecho que coincidan los pases del juego de luces de Larios (19:00, 20:30 y 22:00) con el videomapping que se proyecta en una de las torres de la Catedral para que se divida la afluencia de personas”, explica.

Plan de refuerzo

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Seguridad, ha diseñado un dispositivo especial de Navidad que dio comienzo el pasado fin de semana coincidiendo con el encendido de las luces navideñas, que se prolongará hasta el 6 de enero, festividad de los Reyes Magos.

Este plan de refuerzo es fruto de la colaboración con otras áreas y servicios municipales como Alcaldía, Movilidad y EMT, Real Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Fiestas y Servicios Operativos con las que se han manteniendo varias reuniones de carácter transversal y en las que igualmente han participado responsables de Policía Nacional. Fruto de esas reuniones se ha diseñado este dispositivo especial con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los malagueños y visitantes.

En lo que respecta a Policía Local, el dispositivo de seguridad y tráfico se lleva a cabo entre las 16:00 y las 23:00 desde el sábado 26 de noviembre, día de la inauguración del encendido, hasta el jueves 6 de enero de 2023 incluido.

Así, según han informado desde el Ayuntamiento, contará con personal de servicio ordinario y extraordinario, y el número de efectivos variará en función de las fechas con un total cercano a los 1.500 servicios.

Otra de las funciones principales estará relacionada con la seguridad ciudadana. En este sentido, se contará a diario con dos equipos del Grupo Operativo de Apoyo (GOA), a los que se sumarán agentes del Grupo de Investigación y Protección (GIP). Igualmente, desde el Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) de la Policía Local se incrementarán los controles de alcoholemia y drogas.

Un inspector o subinspector estará al mando de los dispositivos diarios, coordinándose con el Centro Integrado de Señales de Alarma y Videovigilancia (CISAVI), ubicado en el Centro Municipal de Emergencias (CME), que será reforzado y desde donde se seguirá contando con las cámaras de videovigilancia para velar por la seguridad.

Además, se contará con el refuerzo de los voluntarios de Protección Civil, que tendrán una amplia presencia en los diferentes eventos, y con miembros de la Policía Nacional, que contarán con medias aéreos y unidades UIP y UPR y que realizarán fundamentalmente funciones de seguridad ciudadana y de control de masas.

De igual modo, de acuerdo al criterio que ya se empleó el año pasado, se va a restringir el desarrollo de cualquier tipo de actividad lúdica que pueda suponer algún tipo de aglomeración de personas, tales como mimos, sobre todo en calle Larios y las aledañas.