Balance de actuaciones de la Policía Local de Málaga en Nochevieja

Los efectos del coronavirus y las restricciones que siguen vigentes en las actuales fiestas navideñas se dejan sentir de manera clara en las actuaciones llevadas a cabo por la Policía Local de Málaga la pasada Nochevieja. De acuerdo con la información facilitada este viernes por el Ayuntamiento de la capital, las intervenciones de los agentes han sido escasas y de poca relevancia.

De manera desglosada, han precisado la incoación de 92 denuncias por no respetar las restricciones de movilidad en horario nocturno y otras 93 a personas por no usar mascarilla. A estas acciones hay que sumar la intervención tras más de una decena de avisos por ruido en domicilios. Sin embargo, según los detalles municipales, no ha sido detectada ninguna fiesta ilegal.

En cuando al momento de las campanadas, desde el Consistorio han apuntado que en la Plaza de la Constitución no fue necesario actuar para controlar el aforo, pues no se superó en ningún momento. Al parecer fueron alrededor de 200 las personas que acudieron al tradicional emplazamiento.

Y los controles de alcoholemia realizados se han saldado sin positivos. "En resumen, un comportamiento cívico inmensamente mayoritario y ninguna incidencia importante para empezar el año", han valorado desde el Ayuntamiento.

Hay que recordar que el Ayuntamiento había activo de cara a Nochevieja, en previsión de posibles celebraciones o concentración de personas que incumplan las medidas contra el coronavirus, un refuerzo en el dispositivo policial. En concreto, un total 35 agentes reforzaron el operativo desde las 23:00 hasta las 08:00 de este viernes para vigilar el cumplimiento de las medidas en vigor para hacer frente a los contagios de Covid-19 en la capital.