Brazaletes morados contra el machismo

L A Feria es nuestra. De las mujeres libres que se visten como quieren. Y esa libertad, que no libertinaje, no tiene una lectura provocadora. No hay cabida para piropos, rozamientos, agresiones, ni violaciones. Pero si sucede y te sientes atacada busca un brazalete morado. Quienes lo porten estarán dispuestas a ayudar, aconsejar y acompañar a cualquier víctima de violencia machista, sea del nivel que sea.

El lazo con el color de la sororidad distingue a la amiga que aún no conoces durante la Feria de Málaga. Da igual lo que haya sucedido, ellas estarán ahí, recorriendo las calles tanto del Real como del Centro o en La Invisible, un punto violeta fijo durante las fiestas y el resto del año.

'Vuelvo sola - MLG', un grupo de WhatsApp para buscar ayuda en caso de agresión

Todas ellas son mujeres, preparadas para combatir las agresiones machistas, sin culpar a la víctima, y acompañándola hasta el punto que ésta quiera llegar. Algunas chicas no tienen la fuerza necesaria para sentar en el banquillo al agresor, otras no saben cómo hacerlo, incluso las hay quienes solo necesitan contárselo a alguien, explican desde la agrupación Coordinadora contra Agresiones Machistas Málaga. Ana García y Vicky Hidalgo pertenecen a esta asociación feminista y aseguran que la idea es que ninguna mujer "se sienta aislada" durante la Feria, por ello se ha desarrollado "un protocolo que acoja todas las situaciones" que vulneren los derechos de las féminas. "Vivimos en una cultura de la violación y en las fiestas se acentúa. Se da ese privilegio a ser más burro, más explícito" denuncia Hidalgo, quien defiende que se debe incentivar una educación en igualdad, para atajar el problema desde la raíz. Mientras tanto, auto defensa feminista.

Y, en este sentido, desde la Coordinadora han creado el grupo de WhatsApp, no mixto, Vuelvo sola-MLG, donde se podrá dar una alerta en situación de casos "más extremos, como cuando alguien te está siguiendo por la calle de vuelta a casa", mantiene García, que manifiesta que para acceder a éste hay que ponerse en contacto con ellas mediante Facebook o el correo electrónico territoriofeministamlg@gmail.com. Cuando alguien de un aviso, la primera que lo lea informará a la Policía, una vez interpuesta la denuncia, se vuelve a contactar con la chica, si no contesta o quiere seguir adelante con el proceso, así se hará.

De igual modo, la Asociación ACP, bajo la campaña del Ayuntamiento "No es No", ha instalado frente a la explanada del botellón un punto de información para jóvenes, donde se habla de prevención ante enfermedades de transmisión sexual, contra el alcohol, las drogas y contra las violaciones de sumisión, según explica una de las coordinadora del Proyecto, Débora Vizcaíno, quien añade que durante la Feria de día y de noche, seis voluntarios recorren las calles para ayudar, informar y acompañar a todo aquel que lo necesite.