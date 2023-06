CSIF denuncia en Málaga al SAS ante la Inspección de Trabajo por la falta de contratación

Agotados y sobrepasados por la carga de trabajo debido a la falta de contratación y de sustituciones. CSIF sostiene que así están los trabajadores de la sanidad pública malagueña. Por ello, el sindicato presentó la semana pasada una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra el Servicio Andaluz de Salud.

A la falta de plantilla estructural se suma la escasísima cobertura de bajas, licencias, permisos y vacaciones. La organización estima que apenas se sustituye el 10% de estas faltas de personal. El responsable provincial de Sanidad de CSIF, Juan Pedro Ruiz, aclara que el problema no es sólo de Málaga sino de toda Andalucía. Por ello, el sindicato está acudiendo a esta autoridad laboral con denuncias similares en toda la región.

Además, ha remitido un escrito a la Delegación de Salud para dejar constancia de este déficit que Ruiz estima en "miles" de profesionales. La sanidad pública malagueña tiene una plantilla de unos 20.000 trabajadores. Según CSIF, la falta de personal afecta a todas las categorías, pero las más castigadas son las de son técnicos de laboratorio, auxiliares administrativos, limpiadoras y celadores.

"Las ratios no se cumplen. Los profesionales van a sobrevivir el turno", sostiene el representante sindical que añade que en algunos centros, servicios y turnos no se puede adelante todo el trabajo. Por ello, CSIF pide a la Inspección de Trabajo que haga un requerimiento al SAS para que aumente la contratación y las sustituciones. "No hay ratios claros ni por categorías ni por servicios, pero hay un dato objetivo cuando de 10 permisos sólo se cubre uno", denuncia.

CSIF ya lleva adelante desde abril una campaña en toda Andalucía para denunciar la falta de personal. Para ello, desde entonces ha protagonizado concentraciones en las que despliega zuecos vacíos para simbolizar los puestos no cubiertos por la Administración sanitaria.

Ruiz apunta que los déficit de personal se traducen en más tardanzas y listas de espera. "Si no hay suficientes profesionales, la analítica que tiene que llegar a las 7:00 llega a las 11:00, en Urgencias hay más demoras, la cita con el especialista tarda varios meses y para el médico de cabecera hay que esperar en algunos casos dos semanas", asegura.

La central sindical acudió la semana pasada a la Inspección de Trabajo porque, según Ruiz, las protestas en diferentes centros sanitarios de la provincia bajo el lema No más zuecos vacíos no motivó "ningún cambio" en la política del SAS de casi nula contratación tanto en hospitales como centros de salud.

CSIF esgrime además ante esa autoridad laboral que la escasez de personal entraña un "riesgo psicosocial" para los trabajadores, además de una merma en la calidad asistencial para los usuarios del sistema. Según Ruiz, la falta de contratación del SAS "está destruyendo la sanidad pública" y empujando a que muchos ciudadanos tengan que contratar un seguro médico privado.