Médico, piloto, youtuber y... político

Fue concejal de su pueblo y eurodiputado. Pinta, construye ultraligeros, los vuela, corre medias maratones, hace parapente... Creó el movimiento ¡Basta Ya! para exigir más recursos para los centros de salud. Es muy activo en las redes sociales; puede colgar 20 cosas en Facebook en un sólo día y tiene decenas de vídeos en Youtube. Así es Carlos Bautista Ojeda, el nuevo delegado de Salud en Málaga, un médico de familia de Linares (Jaén) que hasta hace un par de semanas ejercía en el centro de salud de Huelin.

Tiene defensores y detractores. Los primeros lo definen como “un hombre inteligente, que aprende rápido, valiente y vehemente”. Los segundos, como un político que "no da el perfil para un cargo institucional”. Él reconoce que no es un político al uso. Eso quedó claro en el reciente vídeo que subió a Youtube, ya siendo delegado, en el que dibujó un hospital en un folio y acusó al PSOE de ser lo único que había dejado sobre el nuevo Regional. Está claro que no es un delegado que pase desapercibido. No tiene perfil bajo y le gusta sacar partido de las redes sociales.

No es nuevo en la política. Fue, entre otros cargos, concejal del Ayuntamiento de Linares por el PA (1995-1999), eurodiputado por Coalición Europea (1999-2004), director del Instituto Andaluz del Deporte (1998-1999) y delegado de la Junta de Andalucía en Turismo y Deporte (2004).

Pero lo que le dio más visibilidad en Málaga en los últimos tiempos fue ser impulsor, presidente y portavoz de la plataforma ¡Basta Ya!, un colectivo que aglutina a unos 300 médicos de atención primaria desde el que fustigó a la anterior gestión socialista de la Junta reclamando más recursos para la atención primaria.

Cuentan quienes lo conocen que un día estaban los compañeros del centro de salud en el que trabajaba desde 2005 tomándose un café y quejándose de la falta de medios y personal. A él se le ocurrió formar un grupo de whatsapp para organizarse. En un fin de semana se apuntaron 200 médicos. Así nació ¡Basta Ya! La plataforma surgió en Málaga, pero luego se expandió a Andalucía.

Bautista es licenciado en Medicina por la Universidad de Granada (1975-1982), especialista en Medicina del Deporte por la de Córdoba y máster en Gestión Deportiva por la Complutense y el Comité Olímpico Español. Ha trabajado en la sanidad privada y en la pública. Sus primeros pasos profesionales fueron en el servicio médico de Santana Motor y en las Urgencias de los hospitales Marqueses de Linares y San Agustín, de su pueblo natal.

“Es un defensor de la atención primaria y si asume el reto de la Delegación de Salud es porque cree que allí puede ayudar. Es muy trabajador y muy inteligente. No es una persona al uso, es muy especial, no pasa desapercibido”, dice Carmen Uceda, presidenta en funciones de ¡Basta Ya! desde que él se convirtió en delegado de Salud.

Como hombre que le gusta tener presencia en Youtube, Bautista explicó a través de este medio las razones para aceptar el cargo: “A mí me va la marcha. No me pude resistir a jugar en primera división. Y es un equipo de primera división [el nuevo Gobierno de la Junta]. No voy a perder esta oportunidad. Voy a matarme a trabajar por la sanidad pública universal, gratuita, eficaz y accesible” .

El presidente del Sindicato Médico, Antonio Martín, asegura que “tiene las ideas claras” y que con la creación de ¡Basta Ya! supo unir a los profesionales. “Ahora tiene la oportunidad de luchar desde dentro contra todo lo que criticó. Se le cuestiona por el vídeo en el que hizo el dibujito del hospital, pero lo cierto es que llevamos esperando más de 12 años esa infraestructura, que se ha gastado mucha tinta en los periódicos, pero que sobre ese proyecto no tenemos de momento nada más que palabras”, añadía Martín defendiendo esa puesta en escena.

Pero también tiene detractores. Estos comparan su locuacidad y su presencia en las redes sociales con el estilo del presidente de EEUU. “Con su nombramiento le pagan todas las críticas que hizo a la anterior gestión socialista”, opinaba un profundo conocedor de la sanidad malagueña que prefería permanecer en el anonimato. “No tiene perfil institucional. Ya no es un médico que cuelga sus vídeos en Youtube. Ahora ocupa una Delegación de la Junta de Andalucía”, opinaba una cualificada profesional.

Y es, de momento, el delegado que más se ha dado a conocer. Y el que más ha dado que hablar. Nada más llegar, por la filtración de un audio en el que, en una conversación interna, hablaba de “tramas” que bloqueaban los relevos en la sanidad andaluza. Luego, por el vídeo en el que, desde su cocina, rompía el dibujo del hospital escenificando que los socialistas no habían dejado nada y que lo que no hizo el PSOE, lo hará el PP.

Como eurodiputado, Bautista trabajó en la gestión de la crisis de las vacas locas, en los acuerdos de pesca con Marruecos, en la búsqueda de soluciones al conflicto saharaui o en iniciativas contra el dopaje en el deporte.

Necesitará tirar de esas tablas políticas para gestionar la sanidad malagueña, con decenas de miles de pacientes haciendo saltar las listas de espera, alrededor de 16.000 empleados y unos Presupuestos que, gobierne quien gobierne, nunca estiran como los chicles. Porque manejar todas esas variables seguramente será mucho más difícil que romper un hospital de papel o comerse una galleta en Youtube.