¿Chabola o chavola? Un opositor de Málaga, fuera de la Guardia Civil por considerar que con 'v' es incorrecta

"¿Chabola o chavola?" He aquí la cuestión que se plantearon los opositores al Cuerpo Escala de Cabos y Guardias el pasado octubre cuando se enfrentaron a la prueba de ortografía. El Instituto Armado consideró incorrecta la escrita con v; un día después, la dio por buena. El resultado: unos tantos estudiantes excluidos de la carrera al ser considerados "no aptos". Este es el caso de un joven malagueño de 24 años.

Roberto (nombre ficticio) lleva dos años preparándose para entrar en la Guardia Civil. Amante de las motos, le gustaría poder aunar pasiones y desempeñar su carrera en Tráfico. La primera vez que se presentó no aprobó. A finales de octubre de 2023, mucho más preparado, se examinó de todas las pruebas que incluyen la primera fase: ortografía, gramática, conocimientos generales, lengua inglesa y psicotécnicos.

Un mes más tarde, la Benemérita publicó la plantilla con las respuestas. Roberto hizo sus cábalas y estaba aprobado. Podría pasar a la segunda fase, que evalúa la capacidad físicas y perfil del aspirante. O eso creía. "Yo un lunes estaba dentro y al día siguiente modificaron la plantilla y me quedé fuera", lamenta. La controversia se produjo en la ortografía, concretamente con la frase: "El sexagenario habitaba en una chavola inmunda". Según las bases de la convocatoria, los opositores debían indicar si las palabras subrayadas -sexagenario, chavola e inmunda- incumplían las reglas de escritura.

Roberto -igual que otros tantos aspirantes- consideró que "chavola" era incorrecta. El tribunal calificador inicialmente también. Pero, pasadas 24 horas, modificó la plantilla de respuestas dándola por buena. Los afectados sospechan que esta reacción del Instituto Armado podría deberse a presiones recibidas por parte de algunas academias. El argumento del cuerpo, que aparece en el Diccionario de la Lengua Española.

Lo cierto es que la Real Academia Española recoge ambas variantes -del mismo modo que chaola- para hacer referencia a la vivienda de escasas proporciones y pobre construcción que suele edificarse en zonas urbanas. Si bien, junto a la escrita con "v" aparece la indicación "p. us" (poco usada). Además, la RAE ya contestó hace seis años a una usuaria de X -antiguo Twitter- que tenía dudas sobre si los tres términos recogidos para decir lo mismo eran correctos. "La grafía que debe usarse hoy para esta voz en español es chabola. Las variantes chavola y chaola no se usan en la actualidad", resolvió la máxima institución dedicada a la regularización lingüística del mundo hispanohablante.

#RAEconsultas La grafía que debe usarse hoy para esta voz en español es «chabola». Las variantes «chavola» y «chaola» no se usan en la actualidad. — RAE (@RAEinforma) November 8, 2018

Además, Roberto critica que en las bases de la convocatoria no aparece ninguna indicación al respecto. "Lo único que hemos encontrado es una nota informativa de la propia Guardia Civil, de 2021, donde explican que en la prueba de ortografía se dará por buena aquella que la RAE considere más correcta", señala. Convencido de que está en lo cierto, junto con otros cuatro afectados, ha decidido interponer un recurso de alzada ante la Benemérita.

Su abogado, Ignacio Ucelay -del despacho Legal Oposiciones- ha explicado a Málaga Hoy que primero esperarán la respuesta de la Guardia Civil, que tiene un plazo de tres meses para contestar. "Si no nos dan la razón, llevaremos el caso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid", ha advertido. En el recurso solicitan que el tribunal calificador declare nula la plantilla y, con ello, se retrotraigan las actuaciones. De esta manera, Roberto podría incorporarse directamente a la segunda fase en la siguiente convocatoria. Además, el letrado asegura que podría reclamar daños y perjuicios. "Tendría derecho a exigir el salario de los meses que no ha estado cobrando por la demora en entrar al cuerpo", explica.

Los afectados también contactaron con Antonio Martín, perito lingüista, para que evaluara los contextos en los que chabola aparecía escrita con "v" y analizara si uso era correcto. "Nosotros intentamos averiguar cuántas veces aparece esa palabra por millón. Chabola con v tiene una frecuencia de uso despreciable. La he encontrado en publicaciones que datan de 1939, lo que denota que la aparición de esta palabra es absolutamente infrecuente", manifiesta.

De esta manera, el experto considera que se trata de una palabra "en completo desuso que terminará desapareciendo del diccionario". Además, defiende que la Guardia Civil no estableció como norma en el pliego de condiciones que entraban todos aquellos términos que apareciesen en el diccionario. "Ahí entonces no habría nada que decir, pero como no ha sido así, hay que recurrir al criterio de la frecuencia", apunta.

"Es muy difícil no poder entrar a recoger la habitación en la que tienes tus apuntes porque todo te recuerda a la mala experiencia"

Roberto, mientras tanto, trata de continuar estudiando todos los días. Reconoce que no está siendo fácil, psicológicamente se encuentra "fatal". "Es muy difícil sentarte y no poder concentrarte, no poder entrar a recoger la habitación en la que tienes tus apuntes porque todo te recuerda a la mala experiencia". También se pasa las noches despierto pensando en lo que ha pasado, confiesa. Pero, todas las mañana se convence de que lo que le ha pasado es "pura mala suerte" y entonces vuelve a tirar hacia adelante.