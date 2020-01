Consejos para una saludable vuelta a la rutina tras las fiestas navideñas

Generalmente, durante las navidades caemos en ciertos excesos; al reunirnos con la familia y los amigos tendemos a disfrutar de la comida y la bebida sin especial control, dejando algo de lado nuestra salud. Es por ello que, a la vuelta de las fiestas, y particularmente durante el mes de enero, prestamos especial atención a las necesidades de nuestro cuerpo, queriendo recuperar nuestra forma física o cuidar nuestra salud como uno de los principales propósitos de año nuevo. Para quienes quieren retomar los hábitos interrumpidos durante la Navidad o iniciar un estilo de vida saludable, José Antonio Trujillo, especialista en Medicina General del equipo de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Quironsalud Málaga ofrece algunas claves:

Evita las sobras de las fiestas navideñas. Para retomar o iniciar un estilo de vida saludable es importante no tener al alcance los productos que hayan sobrado de las fiestas (turrones, polvorones, bombones, alcohol, etc.). “Puedes regalarlos o donarlos para evitar la tentación a la vista y así no consumirlos”, aconseja el facultativo.

Bebe agua. La fuente principal de hidratación ha de ser el agua. Hay que evitar el consumo de alcohol y disminuir el de zumos (aunque sean naturales) y refrescos.

Evita comer fuera, cocina en casa y haz todas las comidas del día, con especial atención al desayuno. Las legumbres, fruta, verdura y pescado deben ser la base de tu alimentación. Puedes tomar frutos secos, crudos u horneados, pero no fritos, a media mañana y media tarde. “Evita las frituras, los ultraprocesados y las comidas preparadas, utiliza alimentos frescos basándote en la dieta mediterránea”, recomienda Trujillo.

Rechaza las dietas milagro. No hay que caer en la trampa de las dietas milagro o los alimentos sustitutivos. Advierte que “está más que demostrado que son métodos peligrosos para la salud, que no generan hábitos de alimentación saludable y que, además, están expuestos al efecto rebote”. Si realmente se quiere perder peso o mejorar la alimentación, hay que crear unos hábitos saludables y aprender a comer equilibradamente.

Haz ejercicio. Tan importante es comer de manera saludable como la práctica regular de ejercicio físico. “Busca alguna actividad que te guste y que te encaje en tu rutina, esa será la clave para que la puedas mantener a largo plazo. Puedes empezar andando una media de 8.000 ó 10.000 pasos al día si no encuentras una actividad a tu medida al principio”, anima el doctor José Antonio Trujillo.