Corte en el suministro de agua el próximo miércoles por unas obras en Benajarafe, Chilches y Almayate

La renovación en la conducción de agua que discurre por la costa ha hecho que Aqualia, empresa gestora del Servicio Municipal de Agua de Vélez-Málaga, tome la decisión de suspender el suministro en algunos puntos del municipio el próximo miércoles 21 de febrero. El corte en el abastecimiento se va a producir entre las 5:00 h de la madrugada y las 19:00 de la tarde en las zonas que lindan con la costa de Benajarafe, Chilches y Almayate.

Los trabajos consistirán en la conexión de la nueva red de abastecimiento con la ya existente. La actuación de mejora en la red de abastecimiento está localizada en un tramo de la carretera Nacional 340, a la altura de Valle Niza. Se trata de una obra de renovación de 80 metros de red de fundición de 300 milímetros. De esta forma, Aqualia quiere proteger este tramo ante el avance del mar en la zona. Los vecinos de Benajarafe, Chilches y Almayate que dispongan de depósito de agua en la propia urbanización no se verán afectadas por esta suspensión.

En este sentido, Aqualia aconseja a la población que se asegure y vigile que durante el período de suspensión del suministro no se deje ningún grifo abierto, para así poder evitar posibles pérdidas innecesarias de agua cuando vuelva el suministro. Además, también recomienda no utilizar la lavadora o el lavavajillas para no tener incidencias en las instalaciones interiores durante el restablecimiento del suministro.

Cuando el agua vuelva a todos los hogares, la empresa gestora del Servicio Municipal de Agua de Vélez-Málaga sugiere que dejen circular el agua durante unos minutos para eludir el posible arrastre de impurezas. Por otro lado, también informan de que están trabajando para ofrecer las respuestas técnicas que mejoren las redes municipales de agua y recuerda que para cualquier consulta pueden llamar al teléfono gratuito de aqualia contact 900 81 44 83 las 24 horas del día.

Esta suspensión temporal del suministro de agua en Vélez-Málaga se suma a los cortes en el suministro que Aqualia lleva a cabo desde que la sequía comenzó a agravarse y la Junta aprobó en un Comité de Sequía que se debía reducir el consumo en la Axarquía un 20% hace casi un año. Durante esta semana, es decir, del 19 al 25 de febrero, los vecinos de Vélez-Málaga, Torre del Mar y una zona de la Caleta de Vélez no tendrán agua entre las 23:00 y las 07:45 horas, según ha informado el Ayuntamiento del municipio a través de sus redes sociales.