De la Torre admite que se saltó a Bendodo y Moreno Bonilla para intentar imponer a su número 2

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha tratado este viernes de frenar los efectos generados por el terremoto político abierto por él mismo al intentar situar al alcalde de Estepona, José María García Urbano, como su número dos en las municipales del próximo 26 de mayo. Y hacerlo de espaldas a las direcciones provinciales y regional del partido, con Elías Bendodo y Juan Manuel Moreno Bonilla al frente.

El mandatario local ha admitido abiertamente que antes de mantener cualquier contacto sobre esta cuestión con ambos mandatarios estuvo en conversaciones con la dirección nacional. Un movimiento con el que buscó el respaldo necesario para colocar al ahora regidor esteponero y candidato popular a la reelección en poco más de un mes como su mano derecha. "Lo de menos es como se plantea, lo importante es el contenido", ha venido a señalar en el intento de restar trascendencia al procedimiento seguido.

"Creo sinceramente que hubiera sido bueno", ha afirmado al ser preguntado por el ofrecimiento realizado y adelantado por Málaga Hoy, justificando su decisión en la búsqueda "siempre del interés de la ciudad por encima de cualquier otra consideración; no para mí, en el plano personal, sino para la ciudad desde el punto de vista de su presente y su futuro". "Tengo que plantear otra estrategia en la búsqueda de lo mejor", ha añadido sin desvelar más.

De acuerdo con sus respuesta, parece dar por concluido este capítulo, que ha generado una importante convulsión interna en el seno del PP. "No ha podido ser", ha admitido de manera casi conformista. Al ser preguntado si da su brazo a torcer en este tema, ha añadido: "queda poco tiempo".

De la Torre ha eludido ser claro respecto a si debe ser él o el partido el que asuma el papel de designar al número 2 en la lista a las municipales en la capital de la Costa del Sol. "No soy partidario de abrir situaciones de crisis", ha venido a señalar, aunque ha admitido que si bien la configuración de la candidatura suele ser objeto de un consenso entre las dos partes, también hay que tener en cuenta "las circunstancias". Y las suyas son que se postula nuevamente a la reelección para el que, de facto, sería su último mandato al frente del Ayuntamiento.

"Alguien puede decirme que por qué no condicioné eso; que hubiese dicho 'o es así o no voy, pero eso lo he descartado"

En este punto ha dejado sobre la mesa una duda sobre la que no ha querido aportar más luz. "Alguien puede decirme que por qué no condicioné eso; que hubiese dicho 'o es así o no voy, pero eso lo he descartado", ha expuesto. Una afirmación que deja entrever la duda de que se le hubiese pasado por la cabeza insistir en imponer su mano derecha a cambio de mantenerse como cabeza de cartel.

Preguntado por si tiene claro quién debe ser su número 2 tras el descarte de García Urbano, el regidor ha eludido contestar de manera precisa. "Es un tema abierto, quedan días”, ha comentado, asegurando que hay "otras personas magníficas". Incluso, se ha atrevido a predecir que la lista final, que deberá estar concretada en las próximas semanas, será "la mejor".

También ha tenido palabras acerca de su relación con el presidente provincial del PP en Málaga, Elías Bendodo. "Tengo relaciones muy profesionales con el señor Bendodo", ha contestado, añadiendo el calificativo de "institucionales".