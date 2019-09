De la Torre defiende una operación “ambiciosa” en el Real de la Feria que dé un “plus” a Málaga

La operación del Cortijo de Torres toma forma. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quiere empezar a sentar las bases de la que podría ser la mayor transformación urbanística y social que afronte la capital de la Costa del Sol en los próximos años. Tras haber "madurado" la necesidad de repensar el presente y el futuro de los algo más de 500.000 metros cuadrados del Real de la Feria, el regidor dice afrontar esta iniciativa con el deseo de que sea "ambiciosa" en su dimensión y de que, fundamentalmente, sirva para aportar "un plus" a la ciudad.

Aunque cauto en sus primeras palabras, De la Torre no esconde la necesidad de avanzar en un camino que podría concluir con el destino de buena parte de los terrenos feriales a oficinas, hoteles y actividades comerciales y de restauración que garanticen su uso todo el año y no solo durante los festejos. "Los objetivos son tratar de que si no el cien por cien sí la mayor parte del espacio tenga otros destinos, no solo el ferial, sin perjuicio que siga teniendo uso ferial; es el reto con el que se presenta el encargo que he hecho a Urbanismo”, explicó, asumiendo como esencial que "la ciudad tenga ahí un plus, no solo los siete días de la Feria".

A modo de ejemplo, "pero a la escala de Málaga", De la Torre viene a comparar lo que tiene en mente con la experiencia de Madrid con el distrito económico y financiero de Azca y el recinto ferial de Ifema. En este sentido, destaca que el Palacio de Ferias de Málaga, cuya ampliación se prevé a futuro, funcionaría como “motor” de la operación. Incluso, señala la posibilidad de que el Cortijo de Torres tenga “conectividad”, por medio del Polígono San Rafael, con el sector de Repsol. Una parcela donde el propio regidor quiere un importante desarrollo empresarial.

Las peñas creen que se da prioridad bares y restaurantes en la Feria La Federación de Peñas de Málaga criticó ayer que en los últimos años el colectivo y sus entidades hayan "perdido el papel decisor" que tuvo en otro tiempo en el modelo de Feria de Málaga, "quedando relegados a un segundo plano". En este sentido, su presidente, Manuel Curtido, en un escrito remitido a los asociados, cuestiona que en la actualidad "se priorizan sobre nuestros intereses los de restaurantes, bares y discotecas, cuyo fin es lucrarse, y no el mantenimiento de las tradiciones y culturas malagueñas". Al tiempo, Curtido volvió ayer a reclamar al Ayuntamiento que inicie la cesión para el uso permanente de las casetas.

No obstante, admite la necesidad de, con carácter previo, se solventen los interrogantes jurídicos y técnicos que genera esta iniciativa. En el primer plano, asegura disponer de "informes verbales" que avalan la posibilidad de intervenir sobre la totalidad de los terrenos, no sólo sobre los que ya eran municipales en su origen sino también sobre aquellos otros que fueron expropiados para el asentamiento del Real.

La segunda pauta tiene una componente técnica y arquitectónica clara. "Se trata de ver la manera de que los bajos de los edificios, si son de oficinas u hotel, pudieran tener un uso comercial o de restauración compatible con el uso ferial", explicó, detalle "complicado". "Se tiene que ver jurídicamente cómo se puede hacer, cómo podemos acoger en esos espacios a los protagonistas de la feria, de manera que tengan acceso unos días, y el resto del año sean un complemento comercial", apuntó.

"Es un proyecto ambicioso pero la idea es tener las pautas; ver si es viable desde el punto de vista jurídico, empresarial, técnico, urbanístico; ver si la ciudad gana con ello; es una oportunidad para arquitectura interesante", defendió, incidiendo en que se trata de un camino "abierto". Y formuló la pregunta clave: "¿es compatible con la Feria?" Sobre ello, es claro: "trato de que lo fuera, porque si no lo fuera tendríamos que buscar otro espacio para la Feria, pero no es fácil..." Sobre ello, De la Torre insiste en que el objetivo es que ambos planteamientos cohabiten.

Dada la implicación social de la iniciativa, el propio regidor admite la necesidad de disponer de "mucho consenso". "Estoy obligado a mucha conversación con los expertos en el sector inmobiliario, con los protagonistas de la Feria, porque no se quiere hacer de espaldas a ellos", reflexionó.

Ciudadanos y el PSOE respaldan la idea de plantear usos alternativos para la zona; Adelante lo rechaza

De inicio cuenta con el aval de su socio de gobierno, Ciudadanos, y del PSOE. La portavoz de la formación naranja en la Casona del Parque y concejala de Cultura, Noelia Losada, defiende que el Cortijo de Torres tenga "un uso más continuado; hay que sacarle más rédito que dos o tres semanas al año”, declaró a este periódico. Respecto a los usos posibles, más allá de los culturales que puedan desarrollar las peñas, apostó por impulsar “las plazas hoteleras y de oficinas que faltan en la ciudad".

En el seno del PSOE apostó por que sea posible "un mix de usos" en el recinto ferial, aunque insistiendo en que "haya un real estable que sea polo cultural los 365 días", según expuso el concejal Mariano Ruiz Araujo. Frente a esta visión, el portavoz de Adelante, Eduardo Zorrilla, se mostró contrario al plan ahora conocido. "Nuestra opinión es que hay que consolidar el Real como el espacio principal de la feria e incluso ver la posibilidad de un uso más permanete por parte de los colectivos", dijo.