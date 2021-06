De la Torre abre todas las opciones para la Feria de Málaga: "Feria en agosto, en septiembre o que no haya"

El melón de la Feria de Málaga sigue sin abrirse. Y por lo desvelado este miércoles por el alcalde, Francisco de la Torre, no lo estará hasta el próximo mes de julio. La idea es retrasar cuanto se pueda la decisión final, en la confianza, como ha expresado, de que los datos sanitarios relacionados con el Covid mejoren. Eso sí, el regidor ha sido claro al apuntar que en este momento hay tres opciones sobre el escenario: "Feria en agosto, septiembre o no hay feria".

Y mientras se llega a ese momento, a seguir esperando. ¿Hasta cuándo? "Hasta que los números evolucionen de tal manera que tengamos más seguridad de que podamos hacerla". El punto de partida actual no es para nada alentador. La tasa de incidencia acumulada hasta ayer era de 151 casos por cada 100.000 habitantes, un valor que ha venido creciendo en las jornadas previas. De hecho, ha precisado que está "muy alto comparado con lo que, por ejemplo, Reino Unido plantea para el semáforo verde, que nos importa mucho. No digo que nos importe más el semáforo verde que la Feria, pero va unido una cosa con otra", ha remarcado.

"Mientras no tengamos unos números que vayan más claramente bajando en cuanto a incidencias y tengamos una seguridad de que no va a haber un efecto negativo de la celebración de la Feria no podemos y no debemos tomar la decisión", ha sostenido.

concejala de Fiestas, Teresa Porras, como una de las alternativas manejadas con el objetivo de ganar tiempo a la espera de una mejoría en la crisis sanitaria. El mandatario local sí ha admitido que la posibilidad de posponer el evento a septiembre está sobre la mesa, pero en ningún caso hay decisión al respecto. "No hay una decisión tomada", se ha reafirmado. Esta opción fue expuesta ayer por la, como una de las alternativas manejadas con el objetivo de ganar tiempo a la espera de una mejoría en la crisis sanitaria.

Aunque el anhelo municipal es el de poder celebrar los festejos en un escenario de cierta normalidad, la prioridad sigue siendo la sanitaria. "Todo depende de que tengamos los mejores números posibles, eso depende del proceso de vacunación y de que nuestro protocolo de cumplimiento del Covid sea de tal forma que los contagios vayan bajando", ha agregado el alcalde. En este punto, como viene haciendo de manera habitual desde hace meses, ha reclamado un esfuerzo a todos los vecinos para bajar los datos de contagios.

Preguntado sobre la posibilidad de apostar en esta Feria por un solo emplazamiento, ya sea el de Cortijo de Torres o el del Centro, ha considerado que no es el momento para entrar en ese análisis. "No tiene sentido plantearnos ninguna hipótesis sobre el particular hasta que no veamos que los números, tanto para agosto como para septiembre, van en una tendencia de bajada", ha afirmado.