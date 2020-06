De la Torre suaviza su mensaje sobre el pacto con Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, parece dispuesto a rebajar el clima de tensión que desde hace varias semanas vive con su actual y único socio de gobierno en la Casona del Parque, Ciudadanos. Tras dar por enterrado la pasada semana el pacto firmado entre las dos formaciones tras las elecciones municipales de mayo de 2019 y subrayar la necesidad de negociar uno nuevo, el regidor opta ahora por bajar el tono del mensaje.

En una entrevista en Onda Cero, el alcalde ha querido poner en valor el estado de la alianza vigente y ha matizado la gravedad con la que impregnó el mensaje de la pasada semana. Según su aclaración, lo que pretendió decir en aquel momento es que las condiciones en las que se suscribió ese pacto son distintas a las actuales. Frente a los 16 ediles que sumaban en ese momento el PP (14) y Cs (2), tras la marcha de Juan Cassá de la formación naranja, ahora sólo suman 15, insuficiente para disponer de la mayoría absoluta.

"Ese es el mensaje, el de la necesidad de poner sobre la mesa fórmulas flexibles e imaginativas para recuperar la estabilidad", ha precisado, insistiendo: "El pacto PP-Cs goza de buena salud sin perjuicio de buscar esa garantía de estabilidad que hace un año teníamos".

A diferencia de lo ocurrido una semana atrás, cuando se reafirmó en su idea de contar con Cassá como integrante del equipo de gobierno, garantizando con ello su apoyo, De la Torre no ha hecho alusión a ello en esta entrevista. Y ha admitido como posible que sea suficiente con el acuerdo alcanzado por el PP con Cassá en la Diputación provincial, que ha implicado su nombramiento como portavoz del Ejecutivo. "¿Qué basta con el acuerdo de Diputación? Encantado de que sea así, pero debo plantear en el ámbito municipal la mejor solución", ha afirmado.

Un acercamiento con el que los máximos responsables del PP han buscando desactivar la potencial amenaza que representa el ahora concejal no adscrito en una potencial moción de censura contra el regidor. En ese supuesto, el voto de Cassá es clave para desequilibrar la igualdad de fuerzas que tienen en la actualidad el equipo de gobierno, con 15 ediles, y los grupos de la oposición, con el PSOE (12) y Adelante (3).

Este movimiento estratégico, sin embargo, ha provocado el malestar de Ciudadanos, también socio de gobierno de los populares en la institución supramunicipal. De hecho, el nombramiento de Cassá contó con el voto en contra del portavoz naranja, Juan Carlos Maldonado, quien utilizó la palabra "escándalo" para hablar de la decisión adoptada por los populares.

De la Torre sí ha incidido en la necesidad de que los dos grupos busquen la fórmula adecuada para disponer de la máxima estabilidad en lo que resta de mandato. Algo que, a ojos de Cs, no pasa por la integración de Cassá en el Ejecutivo local. Un particular sobre el que ha sido explícita la portavoz del grupo naranja, Noelia Losada, quien llegó a aseverar: "Nosotros no vamos a compartir gobierno con un tránsfuga".

El alcalde también ha puesto en valor el comportamiento de Cassá desde que anunció su baja de militancia de Ciudadanos y decidió pasar a ser concejal no adscrito, manteniendo su acta. Sobre ello, ha apuntado que todas las votaciones en las que ha participado desde aquel momento han sido coincidentes con el escenario político previo a su marcha.

"Hay como un espacio natural en el que se puede situar políticamente", ha afirmado, preguntándose si quizás pueda bastar para garantizar la necesaria estabilidad con que "ratifique y suscriba" el documento que sirvió de base tras las municipales al vigente pacto del PP con Ciudadanos. "¿Igual es suficiente? ¿Es necesario algo más? No lo sé. No tengo prisa, no me siento presionado con el tiempo".