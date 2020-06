Noelia Losada es la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga y forma parte del equipo de gobierno, como concejala de Cultura y Deporte, tras el pacto alcanzado el año pasado con el PP.

La salida de Juan Cassá del partido naranja y el interés de Francisco de la Torre en darle alguna responsabilidad para evitar una posible moción de censura deja en el aire el pacto, pues Ciudadanos tiene claro que no gobernará junto a tránsfugas. Losada explica cómo está la situación.

–El alcalde, Francisco de la Torre, ha hablado de hacer un nuevo pacto con ustedes para encajar a Cassá. ¿Lo ve necesario?

–No veo ninguna necesidad de revisar el pacto de cogobierno y además por nuestra parte no peligra. Tenemos un acuerdo con el PP y con Francisco de la Torre que entendemos que está vigente y dicta el marco y la ruta en la que estamos trabajando. Es un pacto que ha funcionado muy bien este primer año. Yo llevo las áreas de Cultura, Deporte, el distrito de Teatinos y soy tercera teniente de alcalde y ha habido bastante buena sintonía. En este sentido no ha cambiado nada. Cassá jamás asumió ninguna tarea de gobierno. Nosotros estamos cumpliendo de forma entregada y leal y nuestra intención es seguir manteniendo este tándem.

–¿Peligra el pacto si meten a Cassá en el equipo de gobierno como ha sugerido el alcalde?

–Nosotros no vamos a compartir gobierno con un tránsfuga. El ejemplo de Diputación sirve igual para el Ayuntamiento.

–¿Quedaría el tema zanjado si Cassá se queda solo en el equipo de gobierno de la Diputación y no entra en el del Ayuntamiento?

–En la Diputación ya hemos votado en contra y su vicepresidente, Juan Carlos Maldonado, ha puesto su cargo a disposición del presidente. Lo mismo que ha ocurrido en la Diputación ocurriría en el Ayuntamiento. Insisto en que no vamos a compartir gobierno con un tránsfuga porque pienso además que les estaríamos dando un mensaje a la sociedad realmente pernicioso. Si ya existe desafección hacia el mundo político, con este tipo de blanqueamientos hacia la actitud de una persona que firmó una carta ética que ha incumplido premiándole formando parte de un equipo de gobierno nadie lo entendería y nosotros tampoco.

–Entiendo que si Cassá entra en el equipo de gobierno usted daría un paso atrás.

–Efectivamente. Pero dudo mucho que con la estabilidad que tenemos, el buen gobierno que hemos generado este año y la buena sintonía que hay no creo que sea el escenario deseable ni para el alcalde ni para nosotros.

–¿Está De la Torre entre la espada y la pared?

–Yo veo tranquilidad. No veo alertas. Eduardo Zorrilla [portavoz de Adelante Málaga] ya ha manifestado que no apoyaría en ningún caso una moción de censura, por lo que no veo riesgo de moción.

–Pero los políticos de la oposición pueden cambiar de idea si les puede favorecer.

–Zorrilla me parece una persona muy ética. Sinceramente no le veo haciendo una moción de censura con un tránsfuga.

–Si el alcalde se queda con el apoyo de Cassá y pierde el suyo estaría en la misma situación, un voto por otro. ¿Tendría sentido?

–Sería cambiar un socio leal y trabajador por una persona que ya ha incumplido lo que ha firmado con su partido. No creo que el alcalde saliera ganando sino todo lo contrario. Espero que no me vea obligada a ese escenario.

–Juan Carlos Maldonado ha acusado a Juan Cassá de hacer “chantaje” a la Administración. ¿Piensa usted lo mismo?

–Alguien que incumple con lo que se comprometió por escrito no puede ser recompensado con un mayor sueldo ni con nada. Todos los partidos tenemos que erradicar este tipo de comportamientos.

–¿Ha hablado usted con el alcalde sobre esta materia en estos días?

–Desde el 4 de mayo hemos tenido dos reuniones oficiales. Yo le he planteado mi postura y el alcalde entiende que la estabilidad sería más deseable si Juan Cassá entrara en el equipo de gobierno.

–Cada uno piensa entonces una cosa y no hay nada concreto.

–No hay nada concreto.

–¿Se han dado algún plazo?

–No tenemos ningún plazo establecido. Nosotros seguimos trabajando y este tema se está llevando desde la dirección nacional de Ciudadanos.

–¿Qué ha pasado con Cassá, que fue candidato a la alcaldía hace un año, para acabar así?

–No ha pasado absolutamente nada en el partido que precipite la salida de Juan Cassá. Tomó una decisión personal. Si no comulga con las directrices del partido es entendible, pero tiene que dejar el acta e irse a su casa. Nosotros obligamos a nuestros candidatos a que se comprometan por escrito a unas actuaciones, pero si incumplen no podemos hacer nada más. Los 18.000 votos que recibimos en Málaga fueron para el programa de Ciudadanos, no para Juan Cassá ni para Noelia Losada.

–¿Se esperaba esto de Cassá o le sorprendió?

–Me sorprendió muchísimo. No me esperaba ni entendí ese movimiento. Cassá estaba en Diputación haciendo lo que había pedido hacer. Fue una decisión consensuada con el partido pero pedida por él. No entendía que tuviera un malestar como para irse. Yo no censuro que se vaya pero, aunque la ley le ampare, no parece ético ni moral que no entregue el acta.

–¿Le ha dicho algo a usted en estas semanas? ¿Se ha justificado de alguna forma?

–No. Absolutamente nada.