De la Torre advierte de que la productividad "es condición esencial" para municipalizar Limasa

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha advertido este miércoles en relación con la municipalización de Limasa que solo podrá realizarse si hay ese porcentaje de la masa salarial ligado a la productividad, ya que es "esencial" y, de lo contrario, "no tiene sentido la municipalización".

"Busco el bien de la ciudad, que es que esté lo más limpia posible, y que haya esa colaboración ciudadana al esfuerzo que haga el empleado de Limasa; y queremos que ese mecanismo de productividad estimule el buen trabajo", ha reiterado.

De la Torre ha recordado que "aún no ha sido en esta etapa aceptado por el comité", pero sí lo fue en 2016, señalando que "parece que la sentencia -por la que hay un conflicto entre ambas partes al no llegarse a acuerdo por, entre otros, el dinero que se le adeuda a los trabajadores- diera como un nuevo escenario". "Está muy ligado y quiero ser prudente, deseo trabajar en ambas cosas, pero estando ligado, no una cosa y luego la otra".

Es "condición esencial, sine qua non" para llegar a la municipalización

El alcalde, tras ser cuestionado por el rechazo del comité de empresa a la nueva propuesta sobre el adeudo de atrasos a los trabajadores, ha incidido en que "está aun abierto" el asunto y ha agregado que "hay que moverse en los términos de lo que es razonable desde el punto de vista laboral, de interpretación de la sentencia y en términos de coste económico".

En este punto, ha indicado que la sentencia "ha desestabilizado" el tema de la productividad pero "trato de que no sea así", dejando claro que el tema de la productividad es "condición esencial, sine qua non" para llegar a la municipalización de la empresa.

Por ello, ha insistido, ya que coinciden los procesos, en los condicionantes que se pusieron para culminar la municipalización, siendo uno de ellos "esencial y básico" el salario ligado a la productividad. Pese a que no ha entrado en valorar el porcentaje, sí ha recordado que en el documento del propio comité, en 2016, ya se fijaba una cantidad del salario ligada a la productividad.

Por otro lado, De la Torre ha insistido en que con la municipalización se busca que los ciudadanos tengan "la mejor imagen posible de los trabajadores" lo que redundará en el respeto al trabajo del empleado de Limasa: "Es crear ese circulo virtuoso que creo que se puede conseguir", ha dicho, agregando que "es bueno crear una nueva relación entre los trabajadores y los ciudadanos y eso se creará cuando esté este mecanismo de estímulo".

Según el regidor malagueño, "el esfuerzo será más visible si hay ese porcentaje de la masa salarial ligado a la productividad", ya que, de lo contrario, "no tiene sentido la municipalización", ha concluido.