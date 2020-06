Desescalada Málaga: Denuncian a 156 personas este fin de semana, 131 por no usar mascarillas

La Policía Local de Málaga ha denunciado desde las 07.00 horas del pasado viernes, 12 de junio, a la misma hora de este lunes a un total de 156 personas por el incumplimiento de las medidas preventivas derivadas del estado de alarma por el COVID-19. De estas, durante este fin de semana, 23 han sido por no mantener el distanciamiento social de al menos dos metros; 131 por no usar mascarillas y el resto, dos, por no cumplir otras medidas decretadas.

Desde el pasado 14 de marzo los agentes locales han denunciado a un total de 10.439 personas. En estos días, no se ha producido ninguna detención por incumplimiento de las medidas decretas por el estado de alarma, por tanto el número de arrestos se mantienen en 15.

Además, los agentes han realizado un total de 528 nuevas intervenciones en establecimientos con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad decretadas por el Gobierno central, por lo que se contabilizan un total de 8.958 desde que comenzasen las intervenciones a partir de las fases de la desescalada. Fruto de estas actuaciones se ha sancionado a un total de tres establecimientos, lo que supone un total de 92 denuncias hasta la fecha.

Por su parte, ya son 1.891 los vehículos que han sido interceptados por policías locales tras comprobar que estaban circulando de forma indebida, ya que dicha conducción no estaba motivada por ninguna de las excepciones que así lo facultan, durante el fin de semana se han interceptado dos vehículos.

Fruto de las actuaciones policiales, hasta las siete de este 15 de junio, han sido identificadas un total de 74.699 personas, sumando las 1.046 identificaciones que se han practicado desde el pasado viernes.