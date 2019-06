A pesar de que se presagiaba una Corporación en Vélez muy fragmentada al presentarse a las elecciones municipales hasta doce partidos diferentes, la realidad en las urnas ha sido que este mandato la formarán sólo cuatro. Posiblemente sea, el que congregue menos formaciones en este siglo al no entrar ni Podemos ni Vox ni tampoco el partido local Por mi Pueblo encabezado por el que fue el alcalde socialista, Antonio Souviron desde 1999 a 2007. Lo más sorprendente es que ha salido IU que tradicionalmente ha contado con dos ediles.

Así el voto se ha concentrado en el PP que ha ganado los comicios con nueve concejales, el PSOE con siete, y a escasos 133 votos el Grupo Independiente Pro Municipio de Torre del Mar. Andalucía por Sí, herederos del PA, han mantenido los dos que tenían. La fuerza de los independientes reside en que han conseguido triplicar el número de concejales que obtuvieron en las últimas elecciones. Han roto su techo histórico que en la década de los 90 estuvo en cinco y han llegado a los 7.242 votantes /20,21 por ciento) ganando en Torre del Mar y Caleta y consiguiendo apoyos en todas las mesas del término municipal.

Estos siete concejales no sólo les convierte en la llave para decidir entre un gobierno del PP o uno del PSOE sino que le dan el poder suficiente hasta como para optar a la Alcaldía. “No vamos a renunciar a ella”, ha estado afirmando su líder, Jesús Pérez Atencia, durante toda la semana mostrándose dispuesto a entablar negociaciones tanto con el PP, ganador de las elecciones como con el PSOE que son sus actuales socios de gobierno. Si bien, en una entrevista en la Cadena Ser Axarquía, advertía que negociaría con el PP pero no con su candidato, Francisco Delgado Bonilla, que “incluso en la misma noche electoral no estuvo llamando caballo de troya”.

Delgado Bonilla defiende que la fuerza más votada tome la iniciativa de formar gobierno

El viernes suavizaron el discurso aclarando en un comunicado que “no se había dirigido a ningún miembro del PP a nivel provincial para pedir como condición para llegar a formalizar un pacto el hecho de apartar a Francisco Delgado Bonilla, ni a ninguno de los concejales electos de esta agrupación”. En el mismo texto también decían que en el “Gipmtm siempre habían creído en la capacidad de trabajo de Francisco Delgado Bonilla, una persona comprometida con el municipio y que además ha sido el ganador de las elecciones municipales ”.

En estos cuatro últimos años, con dos concejales, han sido gobernando en el PSOE dirigiendo las áreas de Turismo, Playas, la Empresa Municipal Emvipsa y las tenencias de Alcaldía de Torre del Mar y Caleta de Vélez.

Por su parte, Delgado Bonilla lleva toda la semana recordando que, “como fuerza más votada, los de mayor implantación en el territorio, es la que debe tomar la iniciativa para conformar gobierno”. Su comité ejecutivo aprobó entablar negociaciones tanto con el Gipmtm como con el PSOE. Si bien con éstos últimos las posibilidades se antojan complicadas, no se puede descartar ya que los números suman y la situación recuerda a la vivida en 2003 en el vecino municipio de Rincón de la Victoria.

El actual alcalde, Francisco Salado (PP) y el que fuese el candidato del PSOE, José Jesús Domínguez Palma, decidieron firmar un pacto que nadie esperaba, comprometiéndose a compartir la alcaldía por dos años. La razón que les llevó a este acuerdo, según han explicado a lo largo de estos años fue “la ambición de Carloni”, el líder del Partido Social Independiente de Rincón de la Victoria (PSIRV) que durante los 15 días de negociaciones había pedido a ambos partidos la Alcaldía. Si bien éstos habían conseguido cuatro concejales –frente a los siete que tienen los de Torre del Mar– siete tuvo el PP y seis consiguió el PSOE.

Sobre esta posibilidad, el PSOE aclaró que “aún no se han sentado a negociar con ningún grupo político” y puso la pelota en el tejado del PP que “como partido más votado es al que le corresponde primero la obligación de iniciar una ronda de contactos”. “Si ese escenario se plantea, se estudiará en su momento si se sienta o no a escuchar los planteamientos que tenga que realizar el PP”, concluyeron.