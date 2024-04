Empresas de Málaga califican de "mazazo" que no se puedan llenar las piscinas privadas

Las empresas de Málaga consideran un "mazazo" que no se pueden llenar las piscinas privadas, después de que el presidente de la Junta de Andalucía viera "previsible" que se permita el llenado de las comunitarias en la provincia de Málaga, hasta ahora prohibido por restricciones, pero "muy difícil" en las otras.

Así lo han valorado a EFE desde la Plataforma de empresas y autónomos de Málaga de los sectores de jardinería, piscinas, viveros, socorrismo y apartamentos turísticos que denuncian la discriminación entre empresas ante la sequía, mientras que desde el Colegio de Administradores de Fincas han expresado cautela al respecto.

En la plataforma -que agrupa a casi 400 empresas- indican que son más de 78.000 las piscinas de la provincia malagueña según el Catastro. En este sentido, la gerente de Piscinas Jiménez, Inmaculada Jiménez, asegura que más del 50% de este tipo de instalaciones son privadas, por lo que no entiende el motivo por el que unas podrían llenarse y otras no.

Parques acuáticos

Tampoco comprende la razón por la que los parques acuáticos, que se preparan para abrir, pueden funcionar pese a los consumos que conllevan. En cambio, en las casas sin precisar tanto no se puede y recuerda que el pasado verano había menos agua y se abrieron piscinas y que ya había más cantidad que el año anterior antes de las lluvias de Semana Santa.

Asimismo, añade que en municipios de la Costa del Sol como Benalmádena están precintados los contadores de agua de las piscinas desde octubre, pero los hoteles "tienen vía libre" y sus instalaciones acuáticas se rellenan. También sostiene que si no hay agua, no debe haber para nadie. Por ello, piden que les dejen funcionar al menos durante el verano y pregunta que si muchos clientes suyos turistas extranjeros que llegan en Navidad y en verano no han gastado agua en meses, "¿por qué con sus 200 litros no pueden llenar la piscina y regar jardines'".

Se refería así a los 200 litros de agua por habitante y día hasta los que se ha elevado el aporte en varias zonas andaluzas al relajarse las restricciones tras las últimas lluvias.

Empleos en peligro

De igual forma, señala que están en peligro muchos puestos de trabajo, entre ellos el de los socorristas. Este sector, en total suman 400 las empresas que se han unido a la plataforma de afectados por el decreto de sequía y remarca que en esta zona malagueña "en julio o agosto las piscinas son de primera necesidad".

Andrés Marín, de ese colectivo por parte del sector de jardinería, considera "ilógico" y "absurdo" cerrar las piscinas privadas. Además, indica que si una familia es capaz de ahorrar agua de su cupo, podría echar agua a la instalación acuática.

Por otro lado, explica que tienen pendientes mantener reuniones con los ayuntamientos, ya que estos deben decidir qué hacer con las piscinas comunitarias para cumplir con los aportes de agua que le da la Junta de 200 litros por habitante y día.

Riegos

Marín afirma también que desconocen si podrán aprovechar agua para riego y esperan información oficial al respecto.

Desde el Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla se mantienen con cautela a la espera de ver cómo se materializan los usos autorizados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o en los bandos municipales cuando los ayuntamientos decidan.

Analizarán la compatibilidad el uso con las normas sanitarias, ya que existe otro problema con los contadores de agua de piscinas y riego, precintados en zonas como la Costa del Sol Occidental y que suelen ser los mismos a través de los que se surte a los aseos de las instalaciones acuáticas, servicios que son obligatorios en el caso de las de las piscinas de las comunidades de propietarios.

Además cuando las piscinas se rellenan de agua de cubas directamente, hay que esperar un día o día y medio para alcanzar unos niveles mínimos una vez tratado el líquido y en ese tiempo debe permanecer cerrada la instalación.