Ericsson amenaza con llevarse su centro en Málaga a Portugal si le cobran la 'tasa Google'

El presidente y consejero delegado de Ericsson España, José Antonio López, advirtió ayer de que si hacen pagar a su compañía el nuevo impuesto a las empresas tecnológicas que estudia el Gobierno, lo que se conoce como tasa Google, se lleva sus centros de I+D de Madrid y Málaga (esta última cuenta con 180 empleados), a Portugal. "A mí mañana me cobran un 3% por los ingresos... Date cuenta que yo los centros que tengo de I+D, consolido ingresos aquí, los cierro mañana. Los cierro mañana. Me los llevo a Portugal todos, pero todos. No dudo ni un día en tomar la decisión", dijo López, responsable de Ericsson en Iberia y Marruecos.

El directivo elevó así el tono de las críticas emitidas por la patronal tecnológica DigitalES, que clausuró ayer en Madrid su primera cumbre, sobre el anuncio de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de recuperar el proyecto de su antecesor, Cristóbal Montoro, de aplicar un gravamen a las empresas tecnológicas. Ericsson da empleo a unos 2.500 trabajadores en España, de los que 700 trabajan en los dos centros de I+D que la compañía tiene en España, uno en Madrid (con 520 empleados) y otro en Málaga.

El presidente de la firma es contundente en sus afirmaciones ante los planes del Gobierno

El directivo reclamó al Ejecutivo central "claridad" sobre sus planes y dio a entender que un impuesto generalizado al sector tecnológico podría, incluso, llevar a algunas empresas a salir del país. "Si lo que el Gobierno decide es 'Quiero cobrarlo a todos', cuanto antes lo sepamos, mejor. Luego ya veré si aquí uno cierra sus sedes o no las cierra", dijo.

Asimismo, le instó a "recuperar" el origen de la tasa, que era gravar a una serie de empresas que no pagan impuestos como el resto porque no tienen una presencia de sus entidades legales aquí y declaran sus ingresos en otros sitios. "Si va a aplicar eso, todo el apoyo del mundo de DigitalES y nuestro. Si no va a aplicar eso, vamos a esperar a lo que se decida en Europa, pero no me clave con más tasas, porque si me clava con más tasas, la inversión se frena en seco", aseguró.

"Se carga lo que queda de despliegue de fibra, lo que queda de despliegue de 4G y al 5g ya ni se le vera, ni se le espera. ¿Que ése es el país que usted quiere? Pues fenomenal, pero entonces seamos claros, porque lo que busca es sólo recaudación, no busca corregir una injusticia fiscal", añadió.