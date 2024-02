Extensiones gratuitas de Chrome para traducir contenido

¿Cuántas veces has declinado ofertas de trabajo porque tu nivel de inglés no es el que te piden? Lo sabemos, muchas más de las que deberías. Y es que en los últimos años, los idiomas forman una parte fundamental de nuestra formación y los puestos de trabajo son cada vez más exigentes. Lo cierto es que no todos contamos con el tiempo necesario para estudiar un idioma, y simplemente necesitamos que nos echen una mano con la traducción. Y es que a día de hoy la economía no es una excusa, ya que existen herramientas gratuitas que nos permiten alcanzar perfectamente nuestras metas, como es el caso del traductor linguavox, disponible desde Chrome a un solo clic de distancia. ¿Utopía o realidad? Quédate leyendo un poquito más que te lo contamos todo.

Derribar la barrera del idioma es posible, si sabes cómo

Como comentábamos anteriormente, ni la economía ni el tiempo son excusas válidas hoy en día, ya que las herramientas gratuitas que existen a día de hoy te ofrecen facilidad y rapidez desde el sofá de tu casa. Es decir, utilizándolas ganas tiempo, dinero y calidad de vida. Toma nota de las más utilizados:

Google Translate, el eterno clásico. Es verdad que nos ha sacado de más de un apuro, pero mucho cuidado porque tiene algunas carencias y te servirá precisamente para eso, para momentos muy puntuales que no requieran de profundización ni de demasiados tecnicismos. Mate Translate, un paso adelante. Ofrece algo más que una simple traducción de texto, permitiendo integrarse con otros servicios como Netflix o YouTube. También tiene diccionario de sinónimos y antónimos. ImTranslator. Destaca por la capacidad de personalización y la posibilidad de adaptarse a las preferencias del usuario, como traducir solo una parte seleccionada de la página. Language Learning with Netflix. Esta herramienta brilla por su productividad, ya que aprendes mientras disfrutas, enfocada en la traducción de subtítulos y diálogos. Un imprescindible sin lugar a dudas. Linguavox. La guinda del pastel. La opción más pro. Se trata de un servicio profesional de traducción inglés-español -extrapolado a más idiomas - que te ofrece herramientas gratuitas para traducir textos de forma más profesional. Es la plataforma más completa, ya que ofrece traducciones juradas, intérpretes, diccionarios, locutores nativos y en general servicios de traducción que te garantizan resultados increíbles en tiempo récord.

La tranquilidad de saber que tus textos están perfectamente tratados y traducidos al detalle

Muchas veces, el tiempo se nos echa encima y acabamos recurriendo a plataformas o herramientas poco recomendables y termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Es por ello que debemos ponernos siempre en manos de los mejores, más si cabe cuando se trata de un asunto profesional. Es importante que el texto cuente con la fluidez y la coherencia necesaria para que las oraciones tengan sentido y fluyan de forma natural sin parecer forzadas o confusas. Además, una terminología específica y precisa es fundamental para darle profesionalidad al texto, sin utilizar términos inapropiados. Todo ello sumado a la gramática y el estilo adecuado para cada ocasión. En definitiva, la calidad de un traductor es fácilmente detectable en sus textos, por lo que tu elección debe estar basada siempre en la seguridad que te aporte la plataforma, incluso en la distancia.