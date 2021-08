Fallece un joven de 19 años en Málaga víctima del Covid-19

Los efectos del Covid-19 siguen golpeando aunque la pandemia vaya remitiendo y mejorando datos de contagio e ingresos. Continúa habiendo dramas y el goteo de muertes relacionadas con la enfermedad no cesa aunque vaya menguando. También ataca, aunque no sea tan frecuente, a sectores de edad menos proclives a tener problemas serios de manera fulminante.

Un joven malagueño de 19 años residente en la capital falleció este lunes por la mañana víctima del Covid-19. Según pudo saber Málaga Hoy, estaba ingresado desde hacía casi tres semanas en el hospital, al que acudió después de que tuviera problemas respiratorios que iban creciendo con el paso de las horas. Después de que se verificara que estaba contagiado y de que se le administrara tratamiento la situación pareció estabilizarse dentro de la gravedad que le hacía permanecer ingresado, pero empeoró durante el pasado fin de semana, cuando ya se le informó a la familia de que la situación crítica. Desgraciadamente, horas después fallecía sin que se pudiera hacer nada más para salvar su vida.

El joven no registraba patologías previas, de hecho hasta hace poco más de un año jugaba al fútbol en uno de los clubes de la capital a buen nivel.

Este periódico no pudo confirmar si el joven estaba vacunado o no. Su tramo de edad comenzó a recibir las dosis en Andalucía a finales de julio. En cualquier caso, en el hipotético caso de que sí se le hubiera vacunado, no habría transcurrido el tiempo necesario para generar inmunidad completa puesto que fue ingresado días después de que se abriera el citado plazo para esas edades.