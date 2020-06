Formación BIM y 3Dcube

Mucho más que un programa, BIM es una metodología de trabajo que integra a todos los agentes que intervienen tanto en un proceso de construcción como en el ciclo de vida de un edificio o infraestructura.Entre sus numerosas ventajas, BIM permite detectar errores, ahorrar tiempo y optimizar el trabajo, razones por las que cada vez más personas se especializan en esta nueva herramienta.

¿Qué es el BIM, más conocido como Building Information Modeling?Muchas personas han oído hablar de BIM, pero no saben realmente lo que es o cómo utilizarlo. BIM, que toma su nombre de "Building Information Modeling" (que traducido del inglés podría ser “Modelado de Información de Construcción”), es a menudo confundida con softwares como Revit o Archicad, pero no es exactamente lo mismo. Y es que el famoso BIM no es un software, sino una metodología de trabajo colaborativo para la creación y gestión de un proyecto de construcción. Es decir, a diferencia de otros programas, va más allá del modelado y engloba varios programas.

En los últimos años BIM se utiliza cada vez más, pues ha demostrado ser una herramienta muy potente. Permite diseñar un edificio, incluso dibujarlo y visualizarlo en tres dimensiones. De ahí se puede obtener automáticamente toda la documentación necesaria de un proyecto: las plantas, los alzados, las secciones o vistas 3D, a diferencia de otros programas en los que es necesario dibujar todo esto a mano. Además, en BIM pueden incorporarse las distintas “capas”: las estructuras, las instalaciones o mobiliario en un mismo documento.Por otra parte, una de las ventajas de BIM es que detecta errores antes de que se produzcan. Por ejemplo, su sistema puede detectar que nuestras tuberías de ventilación no caben en el espacio que hemos diseñado en el falso techo, o puede recomendarnos recalcular las instalaciones. Fallos que el ojo o la mente humana podría tardar en detectar o pasar por alto. Esto genera seguridad y ayuda a optimizar el tiempo de trabajo. Por todo esto, cada vez hay más personas que se especializan en BIM.

¿Es obligatorio BIM en España a día de hoy?

A nivel general podemos afirmar que BIM no es obligatorio en España, es decir, no hay una ley o una normativa que obligue a utilizarlo. Sin embargo, hay algunos casos y supuestos en los que sí es obligatorio utilizarlo. Es el caso de las obras que dependen del Ministerio de Fomento, como la construcción de aeropuertos con AENA, o en obras realizadas en la comunidad de Cataluña. Aparte de en lo público, el BIM sí que es solicitado por muchas empresas privadas, es decir, pueden exigírnoslo a la hora de comenzar en un trabajo.

Aunque no sea obligatorio a nivel oficial, BIM está cada vez más implantado en España. Para que nos hagamos una idea, según un estudio del Observatorio de Licitaciones, entre el año 2017 y el año 2019 hubo unas 600 licitaciones públicas que incluyeron algún requisito BIM entre sus pliegos, lo que supone una inversión acumulada de más de 1.600 millones de euros.

Formación reglada BIM

Si bien es cierto que la formación de BIM no está reglada a día de hoy, sí que puede ser exigida de forma oficial en licitaciones públicas, como remarcábamos antes, o en sectores privados. Cada vez con más frecuencia hay licitaciones de carácter público y privado que exigen perfiles de técnicos con máster BIM como un requisito indispensable.

Centro de formación BIM especializado 3Dcube

Por eso muchas personas, profesionales o estudiantes, buscan formarse en esta metodología en auge, que ha venido para quedarse y que resulta ser muy útil. En 3Dcube, Instituto Profesional especializado en la formación tecnológica, ofrecen un Máster BIM Profesional. En este centro se han formado más de 1.000 profesionales desde el año 2015, año en el que arrancaron sus formaciones y su especialización en formaciones específicas de BIM para arquitectos, ingenieros, constructores, etc.

La docencia de este Máster profesional está desempeñada por MV-BIM, una empresa de consultoría BIM internacional en la que trabajan arquitectos, ingenieros, BIM managers y demás especialistas BIM. MV-BIM supone un referente internacional en la estrategia de implantación de la tecnología BIM en empresas y en la coordinación BIM en proyectos internacionales de arquitectura e ingeniería.

Una herramienta que ha llegado para quedarse

En resumen, BIM es un nuevo método de trabajo cada vez más implementado en el mundo y en España, y que se encuentra en auge debido a que ha demostrado ser una herramienta muy útil para todas las personas profesionales relacionadas con el sector de la construcción. Uno de los aspectos positivos e innovadores de esta metodología es que integra a todos los agentes que intervienen en un proceso de construcción, desde los arquitectos e ingenieros hasta los constructores y promotores, lo que mejora la comunicación y coordinación entre todos ellos. Esto, sumado a sus facilidades técnicas y sistema de detección de errores humanos, ha provocado que cada vez más gente se forme y se especialice en BIM. Queda demostrado entonces que BIM no es algo pasajero y que ha llegado para quedarse.