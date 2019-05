¿Han pasado tres meses desde que es presidente de la Diputación de Málaga, ¿cómo lo está compatibilizando con su trabajo como alcalde de Rincón de la Victoria?

–Se puede compatibilizar bien lo único que ocurre es que hay que echarle muchas más horas. Hay que dedicar más tardes y más fines de semana a las dos tareas pero es una responsabilidad que yo he querido asumir y lo hago con mucho gusto. Ser presidente de Diputación también es muy gratificante porque hay proyectos muy ilusionantes en la provincia en los que estoy muy involucrado.

–¿Teme que ese reparto de tiempo lo utilicen en campaña la oposición?

–Para nada. Pueden utilizarlo pero los ciudadanos lo que quieren son resultados. El anterior equipo de gobierno echaba muchas horas pero eran poco efectivos y nosotros, todo lo contrario. En dos años hemos triplicado la efectividad de nuestras acciones en Rincón con respecto al anterior gobierno que estuvo otros dos años. A la campaña llevamos hechos. El gobierno del PP con el PA ha cumplido objetivos, tanto en infraestructuras como en actividades deportivas y eventos. Y eso es lo que valorarán los ciudadanos a la hora de emitir su voto.

"Me presento para alcalde de Rincón, para presidente de la Diputación decidirá mi partido”

–¿Sigue siendo su preferencia ser alcalde antes que presidente de la Diputación de Málaga en el caso de que el PP sacase los suficientes votos para gobernar la institución?

–Yo me presento en las próximas elecciones municipales para ser alcalde de Rincón de la Victoria no para presidente de la Diputación de Málaga. Este cargo es una decisión que corresponde al partido así que si tenemos posibilidades de conseguirla será éste quien decida. Ser alcalde de Rincón es ahora mismo mi prioridad para lo otro me pondré a disposición del partido.

–¿Pero querría continuar en la Diputación?

–Por supuesto. A mí me gustaría seguir formando parte de la Diputación de Málaga. Ha sido una labor muy enriquecedora y se aporta mucho también para tu municipio. La muestra es que todas las infraestructuras que se han hecho en Rincón de la Victoria han sido gracias a ella. También hemos tenido su apoyo para eventos deportivos, culturales y turísticos.

–En los dos años que ha tenido de gestión en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, ¿de qué está más satisfecho?

–Le hemos dado la vuelta como a un calcetín y le hemos tomado el pulso al municipio. Rincón de la Victoria no sonaba por nada. Ni desde el punto de vista económico, ni turístico, ni cultural en relación a otros de la provincia de Málaga. Era un pueblo muerto, apagado, sin actividad. Se dedicaban a cosas secundarias como las comuniones y bautizos civiles que eran muy mediáticos pero no creaban riqueza ni actividad en nuestro municipio. Hacían cosas que no demandaban los vecinos en el día a día como puede ser la limpieza o las infraestructuras que estamos realizando en calles, colegios e instalaciones deportivas. Así que en estos dos años le hemos tomado otra vez el pulso a la ciudad: hay eventos lúdicos y culturales durante todo el año y somos un referente deportivo en la provincia. Hemos acometido las necesidades reales de la ciudad y de eso, es de lo que estoy satisfecho.

"En estos dos años le hemos tomado otra vez el pulso a la ciudad atendiendo las necesidades reales”

–¿Qué le ha quedado pendiente?

–La aprobación del PGOU y sobre todo, ejecutar dos sectores muy importantes de nuestro municipio como son la culminación de las infraestructuras de Parque Victoria en La Cala del Moral y dar un impulso a Alique en Torre de Benagalbón. También queda adjudicar las obras por parte del Gobierno Central del paseo marítimo de Torre de Benagalbón.

–¿Teme la entrada de Vox en su municipio?

–Siempre que se incorpore una nueva opción de centro derecha en el espectro político es preocupante. Eso hace que el voto de la derecha se disperse y se puedan perder concejales. Nosotros creemos en nuestras expectativas porque al final la política municipal se mira mucho al equipo de gobierno y al candidato, no tanto a las siglas.

–¿Volvería a pactar con Gómez Muñoz si le hiciese falta?

–Estos dos años de gobierno con Gómez Muñoz han sido productivos. Ha dado estabilidad y viabilidad a nuestro proyecto, de forma que todo lo que hemos conseguido ha sido con su apoyo. Nosotros nos plateamos pactar con él y con todas las fuerzas políticas que quieran sacar nuestro proyecto adelante. También pactaría con Vox porque hasta ahora, esta formación no ha demostrado nada negativo aunque quiera demonizarlo la izquierda. Por tanto, si es factible un acuerdo programático en las municipales, lo alcanzaríamos.