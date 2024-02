El Gobierno pide al alcalde que se implique con los vecinos de la Roca y su problema con aficionados del Málaga

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, tras reunirse con los vecinos de La Roca para tratar de poner solución al problema de convivencia que tienen cada vez que juega el Málaga CF en La Rosaleda, cuando multitud de aficionados "radicales" se concentran en el barrio haciendo ruido y provocando disturbios. Salas ha recriminado al alcalde, Francisco de la Torre, que se implique con ellos y no deje las competencias solo en manos del Gobierno.

En el encuentro en el que el subdelegado ha estado acompañado por responsables de la Policía Nacional, Javier Salas ha trasladado a los vecinos su compromiso para mantener los dispositivos de seguridad de la Policía Nacional para velar por la seguridad ciudadana durante las concentraciones de ultras que se produzcan en esta zona de la ciudad.

En el operativo desplegado el pasado domingo participaron agentes de la UIP y de la UPR de la Policía Nacional que levantaron un total de nueve actas de sanción: cinco por tenencia de armas, tres por drogas y una por desobediencia.

El subdelegado del Gobierno ha lamentado que desde el Ayuntamiento se haya trasladado a los vecinos que es un asunto que sólo compete al Gobierno de España. “El Gobierno de España está actuando y lo que debería hacer el alcalde de Málaga es implicarse, no ponerse de perfil, y poner todos los medios de su competencia para garantizar la convivencia y el bienestar de los vecinos de La Roca”, ha apostillado.

El pasado lunes, en una comisión plenaria, el Ayuntamiento se comprometió a aumentar la presencia policial en el barrio. Sin embargo, el concejal de Seguridad Ciudadana, Avelino Barrionuevo, recordó que no es competencia municipal, sino gubernamental, atajar estos problemas derivados por eventos deportivos, acogiéndose a la Ley del Deporte.

Barrionuevo aseguró que los disturbios se producen únicamente los días de partido, asegurando que las competencias para atajarlos –aunque la Policía Local colabore– son de la subdelegación de Gobierno, además de minimizar la problemática de los vecinos a una vez cada quince días, lo que causó irritación entre los vecinos que asistieron a la Comisión de Urbanismo.

El resultado de la votación no gustó a los vecinos, según el PSOE, grupo proponente de la moción, porque lo consideran “insuficiente”, porque PP y Vox han votado en contra de la implantación de un Plan de Seguridad y una Mesa de Seguridad especializada en grandes eventos” para los días de partido en La Rosaleda, momento en que centenares de ultras toman la plaza de La Roca causando los disturbios. En este punto, cerca de medio centenar de vecinos de La Roca que acudieron al salón de plenos abuchearon al responsable de Seguridad porque le restó importancia a los actos vandálicos.

Barrionuevo dio por buena la propuesta de la semana pasada por la que se planteó con el club crear una fan zone alejada de los edificios de manera que las previas no molestasen a los vecinos. Esta, para el concejal socialista Salvador Trujillo es insuficiente debido a que es buena para los aficionados, pero "esta gente [en referencia a los aficionados que se congregan en La Roca] no es aficionada de nada, son vándalos neonazis que sólo quieren pelearse. Hemos hablado con todas las peñas y todos nos dicen que no nos representan".