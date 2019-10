El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha criticado este lunes que el PP se acuerde de pedir que se liberen peajes de las autopistas "cuando no gobierna", al ser preguntado por la solicitud de la Diputación de Málaga sobre la AP-7.

Durante un paseo por Torremolinos con cargos del PSOE tras inaugurar en este municipio una conferencia ministerial sobre pesca, Ábalos ha incidido en que las concesiones de las autopistas "se produjeron con gobiernos del PP", que también estableció el periodo para pagar el peaje.

"No sé si están arrepentidos", ha ironizado el también secretario de Organización del PSOE, que ha insistido en que el "único gobierno en la historia de las concesiones" de las autopistas que no ha prorrogado una autopista ha sido el socialista.

Ha citado como ejemplo la AP-1 Burgos, la AP-7 entre Alicante y Tarragona y la AP-4 entre Cádiz y Sevilla, donde no se han prorrogado los peajes porque terminan las concesiones, algo que "parece normal", pero "no ha sido nunca normal", porque el PP "hasta ahora lo que ha hecho es prorrogarlo todo", por lo que ha pedido que "no engañen a la gente".

En cuanto a la petición de la Diputación de Málaga, ha dicho que si está dispuesta a pagar el peaje, el Gobierno podría "hablar con la concesionaria" de la AP-7.

Ábalos ha confesado que este verano se quedó "sorprendido" con la campaña del PP, "especialmente en Andalucía", en torno a los peajes.

Ampliación del horario del Cercanías Málaga-Fuengirola

Por otro lado, en cuanto a la demanda para que se amplíe el horario de la línea ferroviaria de Cercanías que une Málaga y Fuengirola, ha manifestado está en estudio porque hay algunas cuestiones que abordar como el mantenimiento de las vías, que se hace habitualmente de noche.

Por ello, habría que estudiar la compatibilidad de estos trabajos con la ampliación del horario de los trenes, que a su vez implica la incorporación de maquinistas, que "tendría un coste".

"La idea es buena, estamos dispuestos a verla y ojalá pudiéramos tener alguna aportación" de otras administraciones, ha declarado Ábalos, quien ha sugerido que la Diputación de Málaga "podría ayudar".