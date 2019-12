Gonzalo Sichar: "Es una irresponsabilidad que Ciudadanos esté preso de Cassá"

–¿Su etapa en Ciudadanos queda ya muy lejos?

–Evidentemente sigo los cambios o los no cambios del partido. Cs es un partido de los importantes. Lo que sí ha quedado totalmente atrás son las rencillas. Ya es otro mundo, que hagan lo que quieran. Hubo simpatizantes de Cs que me invitaron a participar en un manifiesto y les dije que estaba en otra fase. Estoy muy contento de los cuatro años que estuve en política, pero me quemaron mucho las puñaladas por la espalda que me clavaban día sí y otro también en Cs. Eso me agotó muchísimo.

–Los resultados al final acabaron por darle la razón en su afirmación de que Juan Cassá no era el candidato adecuado en Málaga capital.

–Como ya estoy fuera de eso y no puede haber ninguna duda de que hiciera movimientos para intentar rédito personal, diré que mi último cartucho fue en enero, cuando me reuní con Villegas advirtiéndole del peligro que suponía para Cs que Cassá fuera el candidato. Hay gente de derecha a la que no le gustaba y había muchos que votarían a Cs pero no en las municipales. Le advertí de que si Vox iba con un buen candidato a las municipales, los que estaban hartos del PP tendrían a quien votar. Afortunadamente para Cs, Vox no fue con un buen candidato. Los dos partidos sacaron el doble de votos en las europeas que en las municipales. A Cassá se le ha puesto donde se le ha puesto para evitar votos desleales al propio partido. Es una irresponsabilidad tremenda de Cs que se deje agarrar; está preso de Cassá. Ahora hay gente a la que se le ha caído el velo de los ojos y ve lo malísimo que es Cassá. Es una persona bastante simple. No me vale que ahora gente de Ciudadanos vea que no vale, cuando hace unos meses creía que era el candidato indiscutible.

–¿Hubo un tiempo en que usted se llevaba bien con Cassá? ¿O Cassá con usted?

–En las municipales de 2015. No sé exactamente cuándo empecé a llevarle mal con él ni el motivo. Sospecho que él se dio cuenta que me parecía una persona sin valor político. Tiene capacidad de liderazgo. Las aptitudes que se necesitan para ser líder no tienen que ser las mismas que para ser una persona preparada. De marzo a mayo de 2015 era una persona con tirón, pero en cuanto rascabas un poco... En Cs se castiga mucho la falsificación de currículums y le advertí de que Íñigo Vallejo figuraba como periodista pero no lo era. A partir de ahí tuve un enemigo más. Dije que pusiéramos el currículum por escrito, porque él me había contado que fue director de un hotel de 4 estrellas en Costa Rica, pero sospechaba que era falso viendo la falta de capacidad que tenía para manejar equipos. Cuando fui a hablar con Villegas le dije que en una ciudad como Málaga no podíamos ir con una persona que no tenía nivel académico y que en su carrera profesional había sido un trotamundos.