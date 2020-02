El Hospital del Guadalhorce sigue sin abrir 22 camas cuatro años después de su inauguración

El Hospital del Guadalhorce se abrió en el verano de 2016 de forma parcial y gradual. Y tan gradual. Casi cuatro años después, el centro sanitario sigue sin poner en uso una planta con 22 camas, susceptible de albergar 44. Pese a que Málaga es la provincia con la menor ratio de camas por habitante de Andalucía y que los hospitales suelen colapsarse porque no siempre hay sitio en las plantas para ingresar tanto a los pacientes postquirúrgicos de la cirugía programa como a los que entran por Urgencias, las 22 camas de Cártama continúan sin utilizarse.

Sindicatos y profesionales sospechan que no hay dinero para su puesta en marcha. En una reciente visita del gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Miguel Ángel Guzmán, aclaró que ese centro no es un hospital comarcal, sino es “otro concepto”. Explicó que es un hospital de alta resolución (Chare) para cirugía mayor ambulatoria (CMA)y encames cortos de no más de 48 horas. Pero –independientemente del modelo que se le dé a esa planta–, Guzmán no habló de fecha para su apertura. El centro ya tiene en funcionamiento una zona de hospitalización para las intervenciones de escasa complejidad que realiza, pero que descarga las listas de espera del Clínico, del que depende.

El Sindicato Médico de Málaga (SMM) denunció recientemente que el Chare se abrió “a medio gas y algo descafeinado” al ser una apertura parcial. Y añadió: “Hoy, cuatro años después, sigue sin estar a pleno funcionamiento, a pesar del déficit de recursos sanitarios que tiene Málaga”. Según la organización sindical, aún le quedan “algunos flecos”, como unas adaptaciones señaladas por Bomberos que ascienden a unos 350.000 euros.

El Sindicato Médico urge a su apertura completa ante la falta de recursos sanitarios

“Este hospital ha tenido muchos escollos. La rotonda, la luz... Esperemos que este sea el último y se pueda abrir al completo porque Málaga está falta de camas. En cuanto hay alta frecuentación no hay camas suficientes para atender a los pacientes [postquirúrgicos] de lista de espera y a los agudos que ingresan por Urgencias”, apuntó el presidente del SMM, Antonio Martín.

El Hospital del Guadalhorce también tiene previsto un laboratorio para análisis clínicos en una planta que era diáfana y que se ha acondicionado para ese fin. El equipo para su funcionamiento ya está allí, pero también sigue sin ponerse en marcha ya que faltan algunas adecuaciones y permisos. Este proyecto –que en principio se concebía como un laboratorio centralizado de otros hospitales– ha sido recibido con reticencias por algunos trabajadores.

Así que casi cuatro años después de su apertura, el Chare del Guadalhorce sigue sin estar a pleno rendimiento, cuando la falta de recursos sanitarios es clamorosa, según denuncian los sindicatos y los profesionales. De hecho, su apertura al 100% es una de las medidas reclamadas mientras se construye el tan prometido y siempre pendiente tercer hospital de Málaga.