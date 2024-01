Hosteleros de Vélez-Málaga se ven obligados a cerrar antes por los cortes de agua

Los cortes de agua que se llevan produciendo a lo largo de toda la provincia de Málaga este último año tiene asustados a los hosteleros de Vélez-Málaga. Pese a que las administraciones públicas no cesan en su empeño de mandar el mensaje de que habrá agua de una forma u otra de cara al verano, los empresarios tienen miedo porque ya no depende de ellos, sino de que llueva y si no lo hace temen de que al final acaben perdiendo sus negocios.

Una de las comarcas más turísticas de la provincia, la Axarquía, es una de las zonas más afectadas por la sequía. Concretamente el municipio de Vélez-Málaga sufre cortes de agua desde hace meses debido a las bajas reservas que hay en la Viñuela y se abastecen con agua regeneradas y trasvases de la capital. Esta localidad sufre cortes de agua desde las 23:00 hasta las 7:45, pero dependiendo del día a veces se producen antes sobre las 22:00, 21:00 o incluso a las 20:00.

Ante este panorama y viendo que las precipitaciones no terminan de llegar, la Junta de Andalucía en Málaga se está reuniendo estas últimas semanas con sectores estratégicos afectados por la sequía y la última fue con el sector turístico y hostelero de Málaga. En estos encuentros están transmitiendo un mensaje de tranquilidad y certidumbre de cara al verano. Pese a todo, el presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Torre del Mar (Acet), Antonio Sebastián Pastor, asegura que en la zona están “asustados” por el verano y cómo va a desarrollarse si la situación sigue siendo la misma.

“La situación ya no depende de un político, depende de la propia lluvia”, señala Pastor, el cual añade que con las temperaturas que hay actualmente, el verano puede ser complicado. Estas últimas semanas les están cortando el agua a las 22:00, así que a esa hora todos los establecimientos de Vélez-Málaga están cerrados. Eso sí, depende del número de clientes que tengan y Pastor señala que los fines de semana son peores.

En este sentido, añade que el 75% de los establecimientos cierran antes, lo que está causando una reducción laboral importante. Además, añade que aquí se suma el hecho de que sus trabajadores al terminar a las 22:00, cuando llegan a sus hogares no pueden ducharse.

En cuanto al lavado de platos sostiene que tienen que hacerlo siempre al día siguiente a la hora a la que les llegue el agua. “Si abren a las 8:00 hasta que nos llegue el agua pueden ser las 10:00, igual que cuando cierran, porque pueden decir que cortan a las 21:00 y nosotros tenemos agua hasta las 22:00 como mucho, aunque depende del consumo”, remarca el empresario.

Al pensar en el futuro, Pastor apunta que “es imposible hablar de él, para nosotros el futuro es mañana”. Asimismo, incide en que “este verano si no hay agua, no hay trabajo y si no hay trabajo no hay turistas”, por lo que ambos sectores correrían peligro si no llueve o las soluciones hídricas llegan a tiempo.

Abren cada día y trabajan de manera limitada, pero no ganan todo lo que podrían ganar si hubiese agua. El presidente de Acet considera que la situación va a ser cada vez más difícil y “lo peor llegará cuando los turistas dejen de venir a Málaga y decidan viajar a otros sitios donde tengan playa, sol y agua, porque aquí ahora solo tenemos playa y sol”.