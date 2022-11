Igualdad confirma como crimen machista el asesinato de una mujer en Benalmádena a manos de su esposo

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado este lunes como crimen machista el caso de la mujer de 69 años asesinada el pasado viernes a manos de su marido después de que le asestara más de una veintena de puñaladas en su domicilio de Benalmádena, lo que asciende a tres las víctimas por este tipo de violencia en provincia malagueña, diez nivel regional y 37 en el conjunto nacional en lo que va de año.

La víctima, que no tenía hijos menores de edad, había denunciado por violencia de género al presunto agresor hasta en tres ocasiones. Sin embargo, desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirman que la mujer no continuó en ninguno de los casos con el proceso en sede judicial, negándose a ratificar. "Al no haber testigos de los hechos y no contar con la denuncia de la víctima, el Juzgado se vio obligado a archivar los casos", explican.

Los hechos ocurrieron sobre las 22:50 horas del viernes en un piso de la avenida Antonio Machado. El Servicio de Emergencias 112 recibió el aviso de un posible caso de violencia de género y activo a la Policía Nacional y al Centro de Emergencias Sanitarias. Hasta allí se desplazaron los equipos de emergencia, que hallaron el cuerpo sin vida de la mujer, a la que el marido, que sufre demencia y deterioro cognitivo, había asestado más de veinte puñaladas por todo el cuerpo.

Según explican fuentes policiales, la víctima solicitó auxilio a través del 091. Al ser imposible el acceso a la vivienda, los agentes desplazados hasta el lugar tuvieron que solicitar la presencia de Bomberos que, al no conseguir abrir la puerta, procedieron a acceder con una escalera de incendios por la terraza.

Al observar sangre desde la ventana, los agentes de la Comisaria se adentraron en el domicilio y pudieron ver a la víctima en el suelo, ya sin constantes vitales, y al presunto autor, un varón de 80 años, en el dormitorio. El hombre no opuso resistencia al arresto, según explican desde la Comisaría. Los servicios médicos que acudieron al lugar no pudieron hacer nada para salvar la vida de la víctima.

Finalmente, el individuo, un ciudadano británico, ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza, por orden del Juzgado de Instrucción número 3 de Torremolinos, competente en materia de Violencia sobre la Mujer. Pero lo hará en un módulo psiquiátrico del centro penitenciario al que sea derivado, pues cabe recordar que fue diagnosticado de Alzheimer a principio de año.

Tercer asesinato machista en Málaga en 2022

La mujer de Benalmádena es la décima víctima mortal de la violencia machista que se registra en Andalucía este año. El caso anterior se produjo el pasado 23 de septiembre, cuando el cuerpo de una mujer de 39 años fue hallado, tras seis meses desaparecida, enterrado en un polígono de la capital. La víctima estaba desaparecida desde el 28 de marzo y su pareja, el supuesto homicida, hizo creer a los familiares y amigos que se había marchado voluntariamente. Finalmente, el presunto autor de los hechos fue arrestado e ingresó en prisión.

Anteriormente, el 29 de mayo, otra mujer de 50 fue asesinada, también supuestamente a manos de su pareja, en Benajarafe. La víctima llamó al servicio de emergencias 112 para pedir ayuda porque la estaban agrediendo. Tras recibir la notificación, efectivos se trasladaron a la vivienda donde tuvieron complicaciones para acceder. Cuando lograron encontrar a la mujer, esta presentaba múltiples heridas de arma blanca. La Policía Nacional explica que perdió el conocimiento y que trataron de reanimarla pero cuando llegó la ambulancia, la mujer, de 50 años, ya había perdido la vida. La delegación del Gobierno en Andalucía confirmó que la víctima se encontraba en el sistema Viogén desde 2008 tras haber denunciado a su pareja.

En un comunicado, la ministra de Igualdad, Irene Montero y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, expresan su absoluto rechazo ante este asesinato machista, trasladan todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima y vuelven a pedir "todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes".

Recuerdan de nuevo la posibilidad de recurrir las 24 horas del día todos los días de la semana al teléfono 016, al correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es, o al canal del WhatsApp en el número 600 000 016 para pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de violencia de género.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible realizar una llamada, ante una situación de peligro se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

Estos medios, destaca Igualdad, pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. "Es un deber de toda la sociedad", subraya el Ministerio.