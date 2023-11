Instan al Gobierno central a ampliar el Cercanías y retomar el tren litoral en Málaga

La Comisión de Fomento del Parlamento de Andalucía ha aprobado este viernes una proposición no de ley del grupo del PP en la que se insta al Gobierno de España a impulsar la red ferroviaria de alta velocidad desde Málaga y la línea de Cercanías Fuengirola-Málaga; así como retomar el proyecto del tren litoral que conecte la Costa del Sol.

La parlamentaria andaluza del PP María José Escarcena ha sido la encargada de exponer esta iniciativa, que ha salido adelante con 18 votos a favor y ninguno en contra, en la que el Parlamento también se muestra favorable a que el Gobierno y la operadora ferroviaria aumenten la frecuencia del Cercanías Fuengirola-Málaga y que realice las inversiones necesarias para un correcto mantenimiento de dicha línea y su mejora.

También se recoge que el Parlamento de Andalucía se muestra favorable a que el Gobierno de España "revise de forma urgente las conexiones de alta velocidad entre Málaga y Madrid, aumentando la frecuencia y favoreciendo el crecimiento de este servicio para la provincia" y, por último, que retome el proyecto del tren litoral que conecte la Costa del Sol de Málaga a Estepona.

Asimismo, se insta al Ejecutivo central a que cubra las bajas de personal, refuercen la plantilla e incorporen más material móvil y más nuevo en la red ferroviaria.

La parlamentaria ha expuesto las cifras que a su entender justifican las actuaciones en materia ferroviaria, lamentando los "retrasos" y cancelaciones en los trenes de alta velocidad de Málaga a Madrid y la "falta de frecuencia" y las "averías por falta de mantenimiento" en la línea de Cercanías; por lo que considera necesario "una mejora integral" del servicio, como viene reclamando los ciudadanos, ha dicho.

El tren litoral, una demanda "histórica"

También ha instado a no olvidar "una demanda histórica" como es que haya un tren litoral que conecte la Costa del Sol hasta Estepona; una petición que, ha señalado, "está más que justificada, al ser esta parte del litoral una de las zonas más saturadas en cuanto al uso del vehículo privado".

Por otro lado, también se ha aprobado por 18 votos a favor y ninguno en contra la proposición planteada por Vox para la "construcción de una plataforma única y mixta, apta para Cercanías y metro", así como para "recuperar el tren litoral de Málaga".

A través de un comunicado, el parlamentario andaluz de Vox por Málaga, Antonio Sevilla, ha mostrado su satisfacción tras conseguir sacar adelante estas iniciativas con las que "se va mejorar notablemente la movilidad ferroviaria en la provincia de Málaga, solventando los problemas que padece desde hace años".

Ha recordado que "de las 14 ciudades peninsulares de más de 40.000 habitantes que no tienen conexión ferroviaria suburbana, seis son ciudades malagueñas", por lo que "el déficit es enorme", incidiendo en la comarca de la Axarquía de Málaga como "la gran olvidada".

Ampliación del Cercanías hacia Vélez y Nerja

Entre las medidas planteadas por Vox en su PNL está la ampliación de la línea C-1 a Marbella y su posterior extensión a Estepona y al Campo de Gibraltar; y la reforma del trazado que cubre la línea C-2 de Cercanías, para incluir en el mismo al menos el paso por el PTA y los barrios de Santa Rosalía y Maqueda en Málaga capital.

También plantean la creación de una nueva línea C-3 de Cercanías entre el aeropuerto y la localidad malagueña de Vélez-Málaga, y la posterior extensión a Alhaurín de la Torre y a Nerja. También se ha aprobado impulsar la prestación de un segundo servicio de tren-tranvía, entre Málaga y Vélez, enlazando en el núcleo de Torre del Mar con la infraestructura tranviaria ya existente.

Igualmente, proponen iniciar el estudio informativo de la conexión ferroviaria litoral Marbella-Málaga-Torre del Mar y estudiar la recuperación de aquellas estaciones y partes del trazado del antiguo tranvía que pudieran ser útiles para esta actuación. Igualmente, se insta a crear una mesa de trabajo sobre el transporte y las infraestructuras ferroviarias de Málaga.

Para Sevilla, "solo queda esperar la lealtad institucional y la colaboración de Junta y Gobierno central, para que todos estos proyectos y medidas sean una realidad lo antes posible".

Plan Metropolitano de Transportes de Málaga

Por otro lado, la consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha respondido a la pregunta planteada por el Grupo Popular, a través de la parlamentaria Jessica Trujillo, sobre el Plan Metropolitano de Transporte de Málaga, sobre el que ha señalado que "marcará un antes y un después en el desarrollo de un nuevo modelo de movilidad con el establecimiento de un transporte público multimodal de calidad, más moderno, eficaz y sostenible, en consonancia con los objetivos que nos marca Europa".

"Un plan que va a mejorar la calidad de vida de todos los malagueños, cubriendo las necesidades de desplazamiento que supondrá un gran impulso al desarrollo económico, la generación de empleo y la cohesión social de Málaga y su provincia", ha asegurado.

Este plan "tiene como principal objetivo el fomento del transporte público y la intermodalidad, impulsando sobre todo modos de transporte no motorizados y el uso de energías limpias para facilitar el desplazamiento de personas y mercancías, reduciendo así el uso del vehículo privado" en un área que concentra una población de en torno al millón de habitantes.

Según ha indicado, este territorio se caracteriza por una demanda de viajeros "muy estable" y también se enfrenta "a una necesidad de movilidad sostenible que impulse la cohesión social y el desarrollo económico". "Así, con el horizonte puesto en 2030, este plan afronta el reto de reducir en 52.000 vehículos diarios el tráfico en el área metropolitana e incrementar el uso del transporte público en la provincia un 25%", ha destacado.

También ha dicho que el plan busca "construir una estrategia para mejorar los servicios e infraestructuras", para lo que se ha realizado un diagnóstico analizando la movilidad del área en todos sus modos, "el peatonal, bicicleta, vehículos motorizados privados, transporte público, incluso bajando al detalle del uso del patinete".

Asimismo, diseña un escenario con alternativas para mejorar la movilidad, "con actuaciones que van desde la ampliación del metro, a la creación de nuevos viales BUS-VAO, la implementación de los tranvías, el metrobús y plataformas reservadas".

En conjunto, ha señalado, "este escenario supone una inversión estimada de 1.121 millones de euros, de los que la Junta se hará cargo el 66%, 866 millones; un 10%, 136 millones, se pedirá al Gobierno central; y una cantidad similar estimamos recibir de fondos europeos", mientras que el resto "parte de la colaboración público-privada, administraciones locales o el Consorcio de Transporte".

La parlamentaria 'popular', por su parte, ha considerado que este plan es "un paso clave para mejorar y para planificar la movilidad de Málaga, que me atrevería a decir que es una de las cuestiones que más nos preocupan a todos los malagueños". Ha resaltado que "hace muchos años que Málaga venía necesitando una Junta que se tomase la provincia en serio"; "y esta consejería, con este plan, lo ha hecho".

"El cariño que se le está poniendo a la provincia de Málaga por parte de su consejería y de la Junta de Andalucía es indiscutible", ha señalado Trujillo, quien ha destacado, además de este plan, los presupuestos para 2024 en los que "aumenta la inversión a más de 615 millones de euros, cuatro veces más que en 2019".

La diputada ha lamentado que en Andalucía "sufrimos diariamente la falta de infraestructura ferroviaria, la falta de inversión del Gobierno central, retrasos, demoras, un mantenimiento nefasto". En este punto, ha instado a que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, debería "acordarse de trabajar un poquito para esta tierra, que parece que si no se cometen delitos, si no se queman contenedores, el Gobierno socialista comunista no te hace ni caso".