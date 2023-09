Javier Frutos: "Venimos de un récord de empleo, pero faltan trabajadores cualificados"

Javier Frutos es presidente de la patronal de hosteleros de Málaga (Mahos) desde 2018, labor que complementa a nivel regional al frente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía.

¿Qué volumen de negocio tiene ahora mismo la hostelería en Málaga?

Unos 13.000 locales en la provincia y más de 100.000 empleados de los que 16.000 son nuevas contrataciones.

¿Ha sido un buen verano para el sector? ¿Quizá una mejor Feria que otros años?

Discriminar la Feria es complicado, porque es un periodo muy concreto, pero los datos que manejamos nos indican que hemos aumentado la facturación. Es la tónica general del verano y del año. Lo que pasa es que no nos está acompañando la rentabilidad por el aumento de costes.

¿Cuánto se han incrementado?

Ahora estamos haciendo frente a unas subidas de precio de en torno al 6%. También a un ascenso del coste de las materias primas del 10%, aunque en algunos momentos han llegado al 15%. Eso nos está lastrando. Lógicamente, las empresas no están igual de saneadas que en 2019. El Covid nos obligó a tirar de financiación externa y propia. Las empresas tuvieron que desembolsar mucho dinero para poder salir adelante.

La Junta acaba de aprobar una línea de ayudas para autónomos y pymes hosteleras que ustedes reclamaban.

Era una petición que llevábamos haciendo mucho tiempo, porque el incremento de los gastos energéticos en estos últimos tiempos por la guerra de Ucrania nos estaba afectando mucho. Todo lo que sean ayudas las celebramos y esperamos que pueda haber más.

¿Están cerrando locales porque no les dan los números?

Abren y cierran negocios a diario. En ese sentido, la cosa se mantiene estable. La mayoría cierra por falta de experiencia. Tenemos que repetir, como un mantra, que montar una empresa de hostelería no es tan fácil ni bonito como se ve desde fuera. No se puede pensar que se va a llenar y que va a haber beneficios al instante. Ni mucho menos. No funciona así. Son negocios muy complicados y que requieren de una inversión enorme que, si no se sabe gestionar, puede llevar al emprendedor al pozo en un mes o dos. Lo que sí que hay son muchos traspasos. Algo que el usuario de a pie no nota tanto porque sigue viendo el local funcionando, incluso bajo el mismo nombre, aunque regentado por otro dueño.

¿Hasta qué punto es la falta de personal un problema para la hostelería?

Es grave. Notamos la ausencia sobre todo de mano de obra cualificada. Parece antagónico que falten trabajadores habiendo marcado récord de empleo, pero no es que no los haya en general, sino que no hay suficientes con la formación necesaria. La hostelería está yendo hacia un modelo de excelencia. Y la demanda sigue creciendo, sin embargo, la oferta no es suficiente. No sabemos muy bien por qué.

¿Podría deberse a que las condiciones no son atractivas para el demandante de empleo?

Depende de cómo consideremos el término atractivo. Es verdad que pertenecemos a un sector en el que se trabaja los fines de semana y que tiene horarios partidos. Eso puede ser poco atractivo. Pero también hay ciertas cuestiones que sí lo son. El convenio de la hostelería está entre los cinco más altos en cuanto a salarios. Me preocuparía más que sólo nosotros tuviéramos ese déficit de personal. No es que mal de muchos sea consuelo de tontos. Simplemente es que a otros sectores se les aplican discursos más profundos que a éste, del que por desgracia prevalece la idea de que se echan muchas horas y mal pagadas.

El presidente de la Confederación de Hostelería de España comentaba días atrás que en la hostelería “toda la vida” se ha trabajado “media jornada, de 12:00 a 0:00”. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Bueno, ya ha salido a rectificarlo, a decir que fue una broma. A poco que se revisen declaraciones anteriores suyas se ve que siempre ha hablado en pro de los empleados. Fue un chascarrillo desafortunado del que se ha hecho uso. No sé si con mala intención. Es sólo una anécdota.

¿Se está solucionando la falta de formación de los empleados o está estancada?

Se están poniendo los medios necesarios. Hay empresas privadas que están en ello, como Cesur, con la que hemos firmado un convenido hace poco. Creo que eso dice mucho de que hay interés del sector privado, también en el público, aunque debería haber más por esta parte. Queremos seguir llegando a más acuerdos con las partes implicadas.

Las quejas de vecinos del Centro Histórico respecto a la hostelería son un tema recurrente, sobre todo por ruidos y ocupación de la vía pública por terrazas. ¿Hay forma de que ambas partes convivan en paz?

Indudablemente, se puede llegar a un equilibrio. Aunque debemos tener en cuenta que el Centro Histórico no está en la misma situación que veinte años atrás. No es una zona residencial como puede ser el Limonar, Pinares de San Antón o cualquier otro barrio de Málaga con menos movimiento. Muchas veces además se dice que la hostelería incumple las normas cuando no es así.

¿Cree entonces que se está destacando más la parte negativa?

Es normal que cada uno hable según lo que crea y de acuerdo con sus ideas. Pero hay muchas personas que sólo ven lo malo. Tenemos que analizar las cosas en su conjunto. Apreciar todo lo positivo que se está creando gracias al impulso de nuestro sector: la inversión, la riqueza, el crecimiento. Convendría hacer un discurso más generalista y ver el asunto desde una perspectiva común.

¿Qué le pide a las administración para que compartir espacio sea más fácil?

Pedimos que se haga lo mismo que se ha hecho con otros aspectos. Antes teníamos un Centro inseguro, lúgubre, oscuro, que ahora se ha reconvertido en algo renovado desde la administración local. Nosotros como asociación y como patronal también pondremos nuestro granito de arena.