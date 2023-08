Jesús Riesco, director de la Aemet en Málaga: “En los próximos meses se espera que llueva más”

Jesús Riesco, director de la Agencia Estatal de Meteorología de Málaga (Aemet) desde hace casi dos años conoce de primera mano los fenómenos atmosféricos que afectan a la provincia. El verano no está siendo tranquilo, ni mucho menos. Las olas de calor y la sequía parecen no tener fin en la provincia. Riesco ahonda en estas cuestiones.

-¿Está siendo un verano típico o atípico?

-Este verano está siendo atípico, sobre todo en Málaga, porque ha habido muchos más días de terral de lo habitual, casi el doble. También, el termómetro, como ya es normal, va subiendo cada verano progresivamente. La temperatura en la provincia tiene una tendencia al aumento progresivo y se espera que en el futuro sea todavía mayor.

- ¿Es normal la cantidad de olas de calor de este verano?

-Siempre ha habido alguna ola de calor, estas se producen cuando hace mucho calor durante tres días consecutivos y se superan unas temperaturas máximas en una zona extensa, cada vez hay más días de calor en verano y mayor número de olas de calor y cada ola dura más tiempo asimismo y el verano empieza antes y acabar después, si consideramos que el verano comienza cuando se alcanzan los 30º y termina cuando se dejan de alcanzar. Respecto a hace veinte años podemos ver que hay 7 días más de esta estación.

- ¿Se debe al cambio climático?

-En la historia de la tierra ha habido ciclos y variaciones en temperaturas anómalas altas y bajas y son cíclicos pero en este caso nunca se había vivido una variación tan importante en tan poco tiempo. Esto claramente es achacable al cambio climático, toda esta subida de temperaturas no solo al nivel de Málaga, Andalucía y España sino a nivel global.

- ¿Cuándo se produce terral?

-El terral no es solo de Málaga, es propio también de otras zonas de España, solo que aquí el terral es de noroeste. Son vientos que vienen del interior de la península hacía el mar y en ese proceso de descenso la masa de aire se va calentando y resecando. Cuando tiene lugar este fenómeno, por lo tanto, encontramos un tiempo cálido y seco.

- ¿Qué ocurre con las mínimas con este viento?

-Los días de terral las temperaturas mínimas suelen ser muy altas pero los días de levante también han ido aumentado las mínimas, ya que estas dependen de la temperatura del mar, y esta ha sido muy alta. Se viene observando también un aumento de noches tórridas en las que la temperaturas no bajan de los 25º.

- ¿Predomina en Málaga el viento de levante o de poniente?

-El levante predomina mucho más en verano que el poniente, pero este mes de julio a está muy a la par. El aumento de los días de terral, es decir, de viento de poniente es la principal causa de esta anomalía. Esto puede ser debido al cambio climático y al reajuste de la circulación atmosférica.

- ¿Se prevé una calima como la del año pasado?

-Fue una situación excepcional, no se recuerda una igual que esa en cuanto a intensidad y esperemos que no se vuelva a repetir en mucho tiempo. Las calimas son normales, es flujo de aire que viene de África, del desierto, y sube a la atmósfera y se traslada, en cualquier época del año, sobre todo en verano pero no con la intensidad del año pasado. La calima, a diferencia del terral que viene del interior de la península, viene de África.

- ¿Qué se prevé respecto a la sequía?

-Estamos en un ciclo de sequía meteorológica de larga duración, dos o tres años, esto puede ser debido a los cambios naturales que hay en cuanto al régimen de precipitaciones en los climas mediterráneos, no es algo que sea raro. Pero sí que es verdad que está siendo de larga duración e intensa. Lo que necesitamos para que la sequía desaparezca es que haya una situación, por lo menos en el último trimestre del año, de lluvias moderadas y con bastantes días de precipitaciones, vamos a ver si lo conseguimos, no está nada claro aún.

- ¿Se espera que llueva en los próximos meses?

-Los meses de agosto, septiembre y octubre se espera que sean mas cálidos de lo normal y posiblemente más húmedos de lo habitual. La fiabilidad de que las temperaturas vayan a ser más cálidas es muy alta, pero que vaya a haber más precipitaciones de lo normal es una fiabilidad media-baja, pero esperemos que sea así.

-¿Habrán granizadas a final de verano?

-Dentro de dos semanas empieza la temporada donde puede haber granizo grande. En otoño, primavera y verano es común ver este tipo de fenómenos en el interior de la provincia.

-¿Este año hay más humedad en Málaga?

-La humedad alta se debe al mar. El viento de levante recoge esa humedad del mar, en mayor cantidad si está caliente. Normalmente, es en agosto cuando tiene más temperatura, pero este año en julio ha estado más caliente de lo normal, alcanzando los 26 grados. Por eso hemos tenido una mayor humedad. No está muy claro por qué estos últimos meses el agua del mar ha estado más cálida, hay una constante en la subida de la temperatura debido al cambio climático y nos tendremos que acostumbrar.

-¿La sensación térmica ha aumentado este año?

-Sí, cuando ha habido levante ha venido con una mayor humedad y esto ha provocado que suba la sensación térmica. Cuando hay calor y mucha humedad la temperatura que siente el cuerpo humano es mayor a la que marca el termómetro y esto es lo que pasa cuando hay levante. Cuando hay poniente la humedad baja significativamente.

- ¿Málaga es una isla de calor?

-Claramente sí se nota que la temperatura es mayor. La isla de calor de Málaga se debe a que las actividades humanas hacen que haya mucho más asfalto, los coches, la contaminación, se acerca a ser un microclima que es más caluroso que en otros sitios que no hay este nivel de población.