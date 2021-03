La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), se adentra en nueva etapa que tiene como frente la Covid- 19, y que liderará en los próximos 4 años el empresario del grupo Fuerte groups hotels, José Luque. El hotelero, que asumió el cargo el pasado 24 de marzo, atiende a Málaga Hoy para relatar cómo afronta la legislatura y plantea soluciones a la pandemia con la modernización de las plantas hoteleras y la percepción de ayudas.

–¿Cómo afronta a nivel personal los 4 años de legislatura?

–A nivel personal, lo veo como un reto y una grandísima responsabilidad, más asumiéndola en estos tiempos, pero estoy animado y tengo un equipo muy bueno de profesionales y empresarios que tiene muchas ganas. Aehcos tiene una gran tradición como patronal y un buen trabajo durante mucho tiempo y vamos a impulsar todo lo bueno que se ha hecho y abrir nuevos proyectos.

–Su antecesor le deja el listón muy alto...

–Quiero reconocer la labor que ha hecho Luis Callejón y su equipo durante estos últimos 4 años bregando con el principio de la pandemia y con todas las circunstancias, que lo han hecho muy bien. Nos deja el listón muy alto, los empresarios estamos preparados para el trabajo diario y los retos que tenemos.

–¿Qué objetivos se marca?

–En el corto plazo, nuestro objetivo es el oxígeno, la liquidez, que ahora tiene mucho que ver con las ayudas del Estado o de la Administración. Es verdad que hemos recibido ayudas vía ICO y ERTE, que son fundamentales, pero los hoteles malagueños y los andaluces llevamos desde marzo de 2020 abiertos tres o cuatro meses la mayoría y unos 9 cerrados. Después, hacer toda la presión posible para que los ERTE se prorroguen a partir del 31 de mayo, y sean flexibles y estructurales en función de la volatilidad que tenga el mercado para que podamos adaptar nuestras plantillas a los diferentes momentos que sabemos que nos esperan. También seguir presionando al Gobierno para que el tema de la vacunación no par, siga, y que se cumplan los objetivos para llegar a la desea de inmunidad de rebaño en verano. Luego jugaremos un papel importante con los fondos ‘Next Generation’ de rehabilitación Europea.

–¿Cuáles son los pilares de su programa?

–Mejorar la formación y dar cursos específicos sobre materias que no estén todavía formalizadas en el mercado de la formación, trabajar en la mejora de la comunicación con nuestros asociados e impulsar los servicios que se les presta. También tener presencia en los diferentes organismos, queremos tener voz y voto en la promoción turística de Málaga y de Andalucía, queremos trabajar en mejorar la digitalización dentro de la asociación y ayudar a nuestros socios en este camino, y exactamente igual con la sostenibilidad. Trabajar el tema del Big Data y dar a los socios toda la información sobre lo que está pasando en el Aeropuerto, en el resto de los hoteles o cómo está la demanda y la oferta.

–¿Qué carencias presentan los hoteles en materia digital?

–Los establecimientos tienen que mejorar las herramientas y todo lo que facilite acceder directamente a sus clientes, y eso significa un mostrador de reservas, un pequeño TRM, mejorar las operaciones en eficiencia como un robot para controlar la energía o control de acceso con tu móvil, hay muchas cosas. La digitalización puede mejorar la experiencia del cliente desde el punto de vista de la satisfacción, la exigencia económica y la adquisición de usuarios desde un punto de vista comercial.

–¿Y en clave urbanística?

–Queremos hacer cosas en el campo de la legislación sectorial en el corto plazo y pensamos que sería una grandísima oportunidad para el mundo postcovid hacer una normativa muy parecida a la que tuvo Baleares en 2008 con la crisis de Lehman Brothers. Allí, se estableció una norma con carácter urbanístico que incentivaba la reinversión en los hoteles y trajo como consecuencia una reinversión y un reposicionamiento de 1.800 millones de euros, y estamos trabajando con la Junta de Andalucía a ver si tenemos nuestro decreto de modernización hotelera andaluz.

–¿Qué necesidades de modernización presentan los hoteles?

–Los hoteles necesitamos ampliar como mínimo un 20% nuestras zonas comunes y los restaurantes. Habría que hacer un antecedente y es si la separación social va a permanecer después de la Covid. Yo pienso que sí, y aunque la vacuna avance, hasta que no haya inmunidad de rebaño, sino una total, y se considere como una simple gripe, no va a ocurrir una estabilización hasta dentro de tres o cuatro años. Nosotros vamos a tener que seguir manteniendo esa distancia social y seguro que nos va a hacer falta ese espacio, que en cualquier caso es una mejora de la calidad del producto. También necesitamos ampliar las habitaciones por el mismo motivo, y en este caso, necesitamos metros cuadrados para reposicionarnos. Después, hay muchos hoteles muy antiguos en la Costa del Sol que siguen operando, mientras que los planes generales han ido cambiando. Entonces, hay hoteles que se encuentran fuera de ordenación, que no son ilegales, y necesitan actualizarse.

–¿Cuál es la situación de la planta hotelera de la Costa del Sol tras un año de pandemia?

–Se encuentra cerrada en un 70% y con graves problemas de liquidez, con la esperanza de poder abrir como pronto a mitad de mayo o junio en función de los repuntes en nuestros mercados naturales, fundamentalmente Alemania y Centroeuropa. Nos encontramos esperanzados con el buen porcentaje de vacunación en el Reino Unido, pero estamos preocupados con que no estemos preparados para recibirlos cuando están tan vacunados. Y ahora mismo, estamos trabajando fundamentalmente en ahorrar hasta el último euro y en pensar de dónde podemos sacar otro y viendo todas las subvenciones y ayudas que hay. Estamos en estado de hibernación y luchando y convenciendo a la administración para que nos ayude

–¿Cuántos hoteles han cerrado definitivamente en la Costa del Sol?

–No tengo el dato, pero sé que ahora hay abierto un 30%. ¿Cuántos abrirán cuando salgamos de la Covid?, pues depende de lo que dure esto. Yo creo que sí esto no se arregla, no podemos abrir este año y la temporada es más corta serán muchos más. Hoy hay hoteles que están en segunda o tercera línea –de playa- que se plantean no abrir.

–¿Cómo se siente un hotelero con la planta vacía en Semana Santa?

–Nos sentimos muy tristes porque la Semana Santa era como el recomienzo de la gran actividad, y en estas que son intermedias, ya venía una cantidad de gente importante. Y es cierto que de la Semana Santa no vivimos, vivimos del verano, por lo que preferimos este sacrificio en aras realmente de tener verano. En conclusión, tristes y esperanzados de que este sacrificio suponga garantizar el verano, que es donde está nuestro pan y nuestra mantequilla.

–¿Hay reservas?

–Hay hoteles que tienen algunas reservas, aunque son muy pocas, y para el futuro los clientes ya saben que mayo está raro y las reservas que teníamos para este mes están bajando, junio está parado y a partir de julio, agosto, septiembre y octubre suben. Digamos que el cliente está ya descontando que abril y mayo son mes en los que, por un motivo o por otro, van a tener dificultades para moverse.

–¿Y qué previsiones hay para el verano?

–Ahora mismo, es donde se están concentrado las reservas, pero tenemos el temor de como las nuestras son cancelables, cualquier mala noticia y o cualquier restricción al tráfico internacional de viajeros nos fastidie, y por eso, la necesidad de ERTE estructurales y flexibles que nos permitan la montaña rusa con la que nos podemos enfrentar. El otro día, la ministra Reyes Maroto dijo que el objetivo era llegar al 50% del 2019. El año pasado hicimos un 30% del 2019 y este año se aspira a un 50%. Yo diría que con un 40 o un 45% estamos contentos.

–¿Cómo valoran los hoteleros el pasaporte de vacunación?

–Es una muy buena idea. Somos conscientes de que había países en Europa como Alemania, Francia o Bélgica que estaban en contra, y que parece que con la presión de los gobiernos de España, Italia y Grecia se ha conseguido y somos los más interesados en que se mueva esto. Ahora se tiene que aprobar en el Parlamento Europeo y a mitad de junio siendo optimista podría quedar legislativa e informáticamente aprobado y puesto en marcha.

–¿Qué otras medidas podrían aplicarse para favorecer la movilidad?

–A nosotros nos preocupa el status quo de los británicos, a pesar de que están muy bien vacunados, pero como ahora están fuera de Schengen, por cualquier restricción que se les pueda poner y porque es un mercado muy importante. En esto tiene que trabajar el Gobierno de la Nación, e igual que ha puesto para Gibraltar un status quo especial que permite la libre circulación con la roca, algo parecido para nuestros turistas.

–Reino Unido anunció en febrero que permitiría los viajes al extranjero a partir del 17 de mayo, ¿Se ha reflejado en la reservas?

–Ese anuncio de liberalización de los viajes internacionales el 17 de mayo dinamizó las reservas, pero ahora ha dicho que como Europa ya no está tan bien y hay nuevas variantes, que se autorizan los viajes a partir de esta fecha, pero solamente los imprescindibles y si no habrá multas que lleguen a las 5.000 libras. Entonces, ya tenemos ahí un giro. ¿Qué está haciendo el inglés?. Mayo lo quita, junio si tiene reservado lo deja ahí, pero no reserva más, y se va a fijar más en julio, agosto y septiembre.

–¿Soportaría el destino Costa del Sol un verano más sin turistas?

–No, con un verano más sin turistas muchas empresas caerían, pero yo es escenario lo descarto totalmente. Hay que descartarlo porque tenemos ejemplos empíricos de lo que pasa con la vacuna. El cambio que está haciendo en Israel, Inglaterra y Estados Unidos es muy importante y significativo y lo malo sería que después de una campaña de vacunación no hubiera un descenso del número de contagios. Vamos lento, pero en la línea. Ahora mismo, las previsiones están concentradas en que el verano sea desde julio y se concentre más en la cola de agosto, septiembre y octubre.

–¿Se alargaría la temporada?

–Si la vacuna funciona, la temporada alta se alargaría con el límite del clima, porque cuando empiece el fresco, la gente se irá Canarias o al Caribe.

–¿Cómo está influyendo la pandemia en el turismo senior, que se relaciona con el lujo?

–A corto plazo, claramente el turismo senior bajará. En el medio y largo plazo, en la medida en que exista inmunidad de rebaño bien consolidada, subirá. Pero obviamente el invierno del turismo de mayor edad tiene todas las papeletas de que sea menor, y eso va a acentuar la estacionalidad.

–Uno de los pilares de su programa es ser el altavoz de los asociados, ¿Qué que demandan los hoteleros?

–Lo más importante es el dinero que nos pueda llegar del Administración para soportar nuestros inmensos gastos fijos. Después, que los ERTE sigan hacia delante y sean flexibles, herramientas que nos permitan que nuestros antiguos sean más interesantes para poder financiar el mundo postcovid y disminuir la presión fiscal de los ayuntamientos.

–En febrero presentó un ERE en El Fuerte, ¿Es el punto de partida de las medidas que van a tener que adoptar las empresas en el futuro?

–No tiene por qué, pero obviamente habrá muchas empresas que se lo planteen en situación de crisis económica. El empresario, antes de ir a un concurso o verse obligado a vender, echa a mano de todas las herramientas que hay, y una de esas es el ERE.

–¿Cómo valora la negociación y el acuerdo alcanzado?

–Bien, hemos hecho un ejercicio de comunicación y hemos llegado a un acuerdo que nos interesaba a ambas partes.