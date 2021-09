La Junta buscará hacer compatible la actividad de la cementera con la cueva de La Araña si al final la protege

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha señalado este jueves que la Junta buscará "la solución más óptima" para hacer compatible la actividad de la fábrica de cemento de La Araña con la posible protección de la cueva descubierta en el frente cantera, si finalmente el estudio que hay en marcha determina su valor arqueológico.

Según ha dicho Navarro, el valor arqueológico de la cueva pasaría, "sobre todo, por tener la certeza de que allí ha habido vida humana en algún momento de la historia". "Si se detecta evidencia de restos humanos prehistóricos se iniciará un expediente de protección y buscaremos la solución más optima para preservar esa parte de la explotación intentando hacerla compatible con la actividad de la empresa", ha asegurado.

El ánimo del Gobierno regional expresado por la delegada estaría en consonancia con lo manifestado por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que hace unos días confió en que la decisión de la Junta sobre la cueva hallada fuese "lo más compatible posible con la actividad de la propia fábrica".

Esto estaría justificado según se desprende de las palabras de la propia delegada, que ha defendido la importancia de la industria relacionada con la fábrica de cemento de La Araña "por lo que aporta a la economía local, provincial y al PIB de Andalucía". "Suministra material para otro sector importante que es la construcción y solo allí trabajan 500 malagueños, algo que también ha de considerarse", ha expuesto.

Por tanto, ha insistido en que si los estudios que hay en marcha determinan el interés arqueológico de la cavidad hallada "se intentaría proteger todo lo que tuviera valor, pero también se buscaría hacerlo compatible como lo intentamos siempre". Dicho esto, Navarro también ha apuntado a la posibilidad de "que no se detecte nada de valor arqueológico, que no se pueda demostrar que haya vida". En ese caso, la cementera "continuaría con la actividad normal". De momento, la actividad minera sigue parada.

De momento, se sigue a la espera de contar con el informe encargado por la Delegación de Cultura y también del que ha pedido la Delegación de Medio Ambiente en torno a su posible valor geológico. "No se han puesto plazos", ha insistido Navarro, quien ha pedido "dejar trabajar a los técnicos". "No podemos meter prisa si queremos que sea un estudio riguroso y lo más completo posible", ha señalado Navarro.

Por ello, ha pedido poner fin a la "rumorología" haciendo referencia a los supuestos hallazgos en el interior de la cueva, algo sobre lo que Navarro ha asegurado en varias ocasiones que "no tenemos noticias de carácter oficial". "No tenemos pruebas gráficas del interior", ha asegurado, señalando que la cueva -cuya entrada ha sido tapiada como manda la legislación- "es prácticamente inaccesible a no ser que sea por parte de expertos".

"Ni está demostrado ni contrastado con ningún tipo de prueba que existan restos en esta cavidad, ni que las fotos e informaciones que se publican en redes sociales o prensa sean ciertas", ha sostenido. "Esta administración no se hace cargo de ninguna de esas informaciones", ha apostillado.

Las palabras de la delegada del Gobierno en Málaga vendrían a matizar a la Consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, que a finales de agosto confirmó en una visita a la provincia malagueña que la cueva hallada sí iba a estar protegida por su valor medioambiental, mientras que la intervención en materia de protección por parte de Cultura va a depender del hallazgo de restos arqueológicos de valor.