La Junta asegura que los planes de emergencia en Málaga por el temporal se activaron "en tiempo y forma"

El consejero de Presidencia del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha asegurado este lunes que los planes de emergencia a causa del temporal que afectó la noche del pasado viernes a parte de la provincia de Málaga, incluida la capital, "se activaron en tiempo y forma, bajo la coordinación de la Junta de Andalucía".

A preguntas de los periodistas sobre las críticas del PSOE que entiende que el plan de emergencia provincial se activó demasiado tarde, Bendodo ha incidido en que "todos los procedimientos que se han utilizado estos años atrás son los que se están utilizando ahora y no se ha hecho nada que no esté bien hecho".

Así, ha insistido en que todas las administraciones "actuaron de forma coordinada desde el minuto uno" y ha señalado que en el caso del Ayuntamiento de Málaga, cuya barriada de Campanillas resultó especialmente afectada por las lluvias con importantes inundaciones, la activación "se hizo correctamente, a las 23.07 horas".

Ha lamentado que no es la primera vez que Andalucía sufre una desgracia de este tipo, "y eso significa que tanto el servicio de Emergencias 112 Andalucía y las administraciones locales están perfectamente preparadas para activar los planes de emergencia en tiempo y forma", ha apuntado.

Bendodo ha reiterado que los planes de emergencia de los municipios afectados por el temporal, no solo de Málaga sino de la comarca del Guadalhorce, se activaron "en tiempo y forma durante la noche", bajo la coordinación del 112. "Por tanto siguiendo el procedimiento adecuado y correcto", ha reiterado.

Ha pedido a los socialistas "altura de miras, que es respeto". "Que no intente sacar tajada política de las desgracias de las personas que esto sería muy indigno", ha manifestado el consejero, quien les ha instado a que "metan el hombro para ayudar en vez de poner trabas y hablar mal de la gestión de las administraciones".

"Si no quieren ayudar que no ayuden, pero que no molesten por favor en el trabajo que están haciendo las administraciones", ha señalado.