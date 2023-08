La Junta sostiene que el 2023 va a pasar a ser recordado como el año hidrológico más seco de la historia

Al año hidrológico 2023 le queda un mes para finalizar, pero a no ser que en septiembre las lluvias lleguen y cambien de manera radical la situación, la sequía va a seguir siendo uno de los principales problemas de la provincia. Debido a la falta de precipitaciones la Junta de Andalucía sostiene que esta temporada va a ser recordada como el año hidrológico más seco de la historia, después de que el 2022 ya obtuviera el mismo puesto. De igual forma, el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Málaga, Fernando Fernández Tapia-Ruano ha señalado que el abastecimiento en Málaga está asegurado hasta el 30 de septiembre y que a partir del día 1 de octubre se reunirán para ver como afrontar el próximo año hidrológico con los recursos que tienen.

Una cosa está clara: de momento no se plantean “adoptar ninguna medida de ahorro o superior a la actual”. Lo que se está cumpliendo hasta ahora es una reducción total del riego en la Axarquía desde la Viñuela, un ahorro del 20% en el abastecimiento, una 37% menos de agua de riego para el Valle del Guadalhorce y un 10% menos para el consumo para el sistema Guadalhorce-Limonero. En este sentido, Fernández ha remarcado que “se están cumpliendo las medidas de ahorro a rajatabla”.

Asimismo, ha hecho hincapié en que esta sequía es “la más importante del siglo” y que también “va a superar la gran meta sequía del año 1995”, algo que no había pasado hasta ahora. Tras cuatro años de una “sequía pertinaz donde las aportaciones del cielo a través de las precipitaciones no llegan” las consecuencias van a ser muy grandes y calculan que va a tener un impacto de 1% en el PIB de Andalucía. Por ello, a su juicio, considera que si la situación no cambia pueden llegar a perderse más de 100.000 puestos de trabajo.

Obras hídricas para hacer frente a la sequía

En cuanto a las obras que se han realizado o se van a realizar con el objetivo de paliar esta falta de agua destaca una entre todas: la desaladora de la Axarquía. Por el momento se desconoce dónde se va a construir, cuándo van a comenzar los trabajos, quién los hará y cuándo estará lista. En este sentido, Fernández ha asegurado que “en breve” habrá “buenas noticias" sobre el desarrollo y la construcción de la misma.

Por otro lado, en estos últimos años la Junta de Andalucía ha aprobado tres decretos de sequía para los que ha movilizado unos 300 millones de euros. Así pues, el delegado ha incidido en que de este presupuesto, cerca del 80% se ha invertido en la provincia de Málaga.

Tras analizar el impacto de la sequía y las situaciones a las que se está enfrentando la mayoría de los malagueños, Fernández ha querido agradecer a la población, a los ayuntamientos y a las empresas públicas que gestionan el agua su gestión y concienciación a la hora de afrontar este problema y sus dificultades. Por su parte, el alcalde de Almáchar, Antonio Yuste, ha remarcado que las zonas verdes del municipio se están viendo afectadas por la sequía. “La entrada de nuestro pueblo con muchos naranjos y flores está decaída porque la estamos regando un día a la semana para ahorrar agua”, señala Yuste. También añade que sucede lo mismo en el césped de la piscina municipal, pero que sus ciudadanos están siendo muy comprensivos porque saben que “son necesarias y están siendo muy responsables”.