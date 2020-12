La Junta advierte que los exámenes virtuales en las universidades “dañan la confianza”

El Foro de Estudiantes de Derecho pide exámenes no presenciales

La asociación Foro de Estudiantes de Derecho y Criminología de la UMA asegura en un escrito que no comprenden que la docencia sea no presencial y la pruebas de evaluación sean presenciales. “Si se considera peligroso acudir a clase para recibir docencia, no resulta coherente que no lo sea para realizar una prueba de evaluación de forma presencial”, apuntan en un escrito. No obstante, sostienen “la defensa rotunda de que la docencia y las pruebas de evaluación de las convocatorias ordinarias y extraordinarias sean presenciales en situaciones de normalidad o en situaciones donde el riesgo por el Covid-19 pueda ser asumible”. Pero en la situación actual, ruegan al rector de la Universidad de Málaga “que reconsidere su posición sobre la presencialidad de las pruebas de evaluación de las convocatorias oficiales y establezca la no presencialidad de las pruebas de evaluación de la primera convocatoria ordinaria como pasa actualmente con la docencia”. Como cuarta solicitud piden a las áreas que las existencias técnicas y de tiempo para realizar las pruebas no presenciales sean acordes al tipo de prueba, evitando así una exigencia desproporcionada a los estudiantes a la hora de realizar dichas pruebas en relación con las mismas en formato presencial.