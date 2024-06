Quién es Karim, el supuesto piloto de la narcolancha del caso de Barbate que tiene vínculos con Málaga

Cuatro meses después de que una narcolancha acabara con la vida de dos guardias civiles en Barbate, la investigación se centra ahora en localizar al piloto que protagonizó la embestida. Las pesquisas apuntan a que se trata de un hombre llamado Karim, que ha sido señalado por acusados, testigos y defensas como la persona que aquella noche conducía el vehículo que arrolló mortalmente a los agentes David Pérez y Miguel Ángel González. Pero, ¿dónde está escondido? Su familia huyó a Marruecos, su país de origen. Allí podría permanecer oculto para evitar ser capturado por las autoridades españolas.

Y ahora bien, ¿qué relación tiene con la Costa del Sol? Los lazos de Karim, ligado al narcotráfico, van más allá de las idas y venidas a la costa del sur de España. El fugitivo es sobrino de un marroquí asentado en Málaga, Abdellah El Merabet, conocido como Pus Pus y que, según la agencia Efe, podría estar relacionado con el tráfico de drogas en Málaga, donde posee propiedades inmobiliarias, además de vehículos de lujo, motos acuáticas, barcos recreativos e, incluso, un gran yate que suele fondear en un pantalán de Puerto Banús, en Marbella, valorado en medio millón de euros. La investigación determinará si su ayuda ha podido ser clave para facilitar a Karim el camino hacia Marruecos.

El mutismo en el Instituto Armado en torno a la caza de Karim es absoluto. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz están al frente de una investigación que ha cruzado el Estrecho en busca del presunto responsable de la tragedia, un conocido narcotraficante, natural de Tetuán, de unos 40 años, y que lleva media vida transportando en su potente goma de cuatro motores fardos de hachís hasta las costas gaditanas.

Karim ha sido señalado como el piloto de esa narcolancha, después de que se descartara la autoría de otra embarcación, pilotada por Francisco Javier M.P., alias Kiko el Cabra, aquella aciaga noche del 9 de febrero.

La caída de uno de los mayores traficantes de hachís

Ahora, los investigadores manejan la hipótesis de que sea su tío 'Pus Pus' quien, al parecer, le protege. Creen que Abdellah El Merabet es el jefe de la organización a la que pertenecían los ocupantes de la narcolancha y dueño de esta embarcación. Por eso, las fuentes consultadas por Efe consideran que la detención de 'Pus Pus' supondría la caída de uno de los mayores traficantes de hachís que operan en la actualidad.

La Guardia Civil pedirá la colaboración de Marruecos para detener a los sospechosos. No sería la primera vez que el país norteafricano aceptase una requisitoria de España y podría proceder a las detenciones. Y aunque existen protocolos de colaboración entre ambos países para la extradición, esta se antoja complicada, han subrayado los expertos consultados por Efe, que recuerdan que la práctica más habitual es que los detenidos en aquel país sean juzgados en Marruecos y allí cumplan íntegramente la condenas, que suelen ser más altas que en España.

Poner a Karim ante la justicia española para que responda por los crímenes que se le atribuyen no parece tarea sencilla. Tras el suceso, la embarcación de Kiko El Cabra fue seguida por las cámaras del SIVE hasta una playa linense, donde se produjeron las detenciones. La otra, la que finalmente se ha determinado que fue la que embistió a los agentes, se perdió en el mar con Karim y, se piensa, otros cuatro tripulantes, dos marroquíes y dos españoles.

Así embistieron la narcolancha de la Guardia Civil

Los hechos tuvieron lugar el 9 de febrero y pocas horas después, la Guardia Civil detuvo a seis personas, entre ellas a 'Kiko el Cabra', que acabaron en prisión por orden judicial. Pero la posible autoría de estos detenidos planteó dudas y el instituto armado abrió una nueva línea de investigación.

Fuentes de toda solvencia consultadas por Diario de Cádiz aseguraron la pasada semana que la Guardia Civil tenía controlados a los responsables de la muerte de los agentes en Barbate. Hay que resaltar que aunque no se hizo oficial hasta el pasado 8 de mayo, agentes de la UCO ya eran conscientes desde hacía muchas semanas que la goma pilotada por El Cabra no había sido la responsable de la embestida. De hecho, los familiares de los agentes fallecidos fueron informados varios días antes de que saltara la noticia. La Guardia Civil no quería que se enteraran por terceros que los asesinos siguen en libertad.

El negocio del narco, tensionado

La decisión de Karim de, supuestamente, arremeter contra la Guardia Civil aquel día ha tensionado a todo el negocio del narcotráfico en el Estrecho. Incluso hay quien sostiene que a los grandes señores del hachís en el país vecino no le ha hecho la menor gracia ver cómo una narcolancha provocaba la muerte de dos agentes de la ley en España. Karim podría estar escondiéndose no sólo para evitar ser arrestado por la Gendarmería de su país sino para no recibir un castigo de las mafias que controlan el tráfico de drogas y que no suelen mostrarse clementes cuando alguien interfiere en sus asuntos.

Karim sigue libre y la Guardia Civil exige su captura. Porque, como dijeron fuentes de la Benemérita tras comprobarse que la narcolancha pilotada por El Cabra no era la responsable de la muerte de sus compañeros, no es cuestión de venganza sino de justicia.