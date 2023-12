La Lotería de Navidad no hace ricos en Málaga: deja más 5,7 millones, pero en 'pellizquitos' y muy repartidos

Málaga sigue creyendo en la suerte. Y ésta no ha hecho menos que devolverle el voto de confianza. Aunque, todo sea dicho, no en la misma medida. Sobre todo si se tiene en cuenta que la provincia no sólo ha batido su propio récord de venta de décimos, sino que se sitúa a la cabeza de Andalucía. Así, el sorteo de la Lotería de Navidad, celebrado este viernes en el Teatro Real de Madrid, ha dejado un chorro de premios repartidos por multitud de puntos del territorio. Pellizquitos, como suele decirse. Pero desde luego no cifras como para sacar de pobre a nadie. Para ser exactos, han caído 5.735.000, de los que 3.285.000 corresponden a décimos vendidos en la provincia. El resto procede de una administración de Alicante. Y los trajo hasta aquí la Peña Madridista de Ronda.

Sin lugar a dudas, el cómputo global es elevado, pero ha sido la gran distribución de los premios lo que da lugar a este análisis. De hecho, hubo momentos en los que casi se creyó que el Gordo no iba a ir a parar a manos de nadie, porque fue el más tardío de la historia. Esperó hasta las 13:17. Una vez en las manos de los Niños de San Ildefonso, se supo que del 88.088 se vendieron siete décimos en seis rincones de Málaga.

En la capital se vendieron cinco números: dos en la Sota de Oros, en la calle Armengual de la Mota; al tiempo que el resto fueron expedidos en El Chanquete de la Suerte, en El Palo; La Gata Loca, en Puerta Blanca; y La Biznaga, en la calle Mármoles.

Entretanto, a nivel provincial se vendieron otros dos. Uno en el estanco La Espiga de Oro de Ronda y el otro en la librería Cervantes de Benalmádena. En Ronda fue La Espiga de Oro, un punto de venta ubicado en la avenida de Málaga, el que repartió la suerte del primer premio, mientras que el otro fue vendido en el despacho situado en la librería Cervantes de la calle Real de Benalmádena. En total, el Gordo dejó en Málaga 2,8 millones de euros.

No se prodigó tanto el segundo premio, que se corresponde con el número 58.303. Tan sólo hubo un único agraciado, que se llevó 125.000 euros tras comprarlo en la administración de la calle Lagunillas el Boquerón de Oro.

El tercer premio también tocó en Málaga. Aunque no se vendió en la provincia, sino en Alicante. Los encargados de traerlos hasta aquí fueron los integrantes de la Peña Madridista de Ronda, que se trajeron 49 décimos del 31.938, que resultaron premiados con 50.000 euros cada uno. Es decir, 2.450.000 euros.

Al siguiente, el cuarto, no se le vio el pelo por estos lares. Pero todo lo que no dejó éste lo dejaron los quintos premios, que inundaron de felicidad a muchas familias con un pellizquito de 6.000 euros el boleto que seguro que serán de agradecer.

De esta manera, llovieron hasta cinco quintos premios. El que dio más alegría a loteros y clientes, con 174.000 euros, fue el 86.007, puesto que se vendieron 29 boletos en doce municipios: la capital, Benalmádena, Torremolinos, Fuengirola, Ronda, Manilva, Marbella, Archidona, Torrox, El Burgo, Estepona y Vélez-Málaga.

Le sigue, con 126.000 euros y 21 décimos, el 88.879, que se vendió en distintos puntos de la provincia de Málaga. Casi la mitad salieron de la administración de El Gato Negro, situada en la calle Granada, donde cayeron 60.000 euros en una serie completa. El resto, se repartieron a razón de un décimo en cada una, en otras administraciones de la capital, además de en Fuengirola, San Pedro Alcántara, Manilva, Ronda y Torremolinos.

Del 45.353 se vendieron cinco décimos en tres administraciones de la capital (la número 51, 54, y la 35), Torremolinos (72) y Arroyo de la Miel (1). Cada una de ellas repartió uno. Esto hace un total de 30.000 euros en premios. Por su parte, del 01568 se distribuyeron tres décimos (dos en Fuengirola y uno en San Pedro Alcántara). En total, 18.000 euros repartidos. Por último, del 57.421 se comercializaron dos boletos: uno en Marbella y otro en la Capital, que dejaron 12.000 euros.