Lourdes Zoraida Fernández: el aula que abre una de las mejores docentes del mundo

“También quiero dar las gracias a mi familia, a mis padres que son docentes retirados y que gracias a ellos decidí dedicarme a la docencia, son mi referente, igual que mi hermana, una excelente profesora de Educación Secundaria, y mi tía, que me inculcó de joven una serie de valores como el esfuerzo, el sacrificio, valores que intento trasladar a mi alumnado y a mi hijo”, comentó y tuvo también palabras de afecto para su equipo directivo porque “ejercéis un buen liderazgo educativo y humano, y eso es muy importante, porque nos apoyáis a los docentes que tenemos iniciativas a trabajar de esta manera para poder hacer una educación mejor”.

A la gala del pasado 29 de noviembre, Lourdes Zoraida Fernández acudió acompañada de sus padres, su hermana y su tía, una familia de docentes que le inculcaron la vocación desde niña. “Este tipo de iniciativas son muy bonitas y se transforman en una manera de resaltar las buenas prácticas que hay en los centros educativos, por eso estoy muy agradecida, porque este premio no es solo para mí, sino para la educación malagueña”, dijo para empezar.

En la mente del profesorado los años comienzan en septiembre, con el inicio del nuevo curso escolar. Por eso la llegada de 2024 no supone más que inaugurar la segunda evaluación y continuar con el proyecto marcado hasta junio. Seguir avanzando, seguir mejorando, continuar explorando. Pero eso no quita que se pidan deseos para este nuevo año que empieza para completar casi el primer cuarto del siglo XXI. “Yo lo que quiero es que nuestro alumnado tenga salud, que venga feliz al colegio y que se vaya feliz a su casa . Eso es para mí lo máximo y, a partir de ahí, surge todo lo demás. Es cuando la enseñanza fluye, cuando aprende muy bien y con emoción”, concluye la profesora.

Para la docente, es necesario “hablar de educación de manera positiva, ponerla en el sitio que se merece, que se conozca la labor tan bonita que hacemos dentro y fuera de las aulas, tenemos que revalorizar esta profesión y poner a la educación en el puesto que se merece en la sociedad porque estamos educando al futuro, que no es poca cosa”, asegura.

Este año está siendo especialmente positivo para esta maestra malagueña. “Se ha reconocido mi trabajo, pero eso no es lo más importante, lo mejor es que este tipo de premios ayudan a que se hable de educación de forma positiva ”, apunta Lourdes. Y señala que “a veces me entristezco porque se hacen muchas cosas bonitas en la escuela, proyectos maravillosos, pero las noticias que suelen salir son las negativas, solo se habla de todo este trabajo que hay detrás cuando se ganan premios y creo que hay que dar más luz, más visibilidad a todo lo bueno”.

El año pasado, por ejemplo, trabajaron con el Club Balonmano Femenino Málaga Costa del Sol y contó con la participación de Pepa Moreno , presidenta del club, y la jugadora Sole López , que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio. “Los niños siempre tienen en la cabeza la figura de un hombre dirigiendo un club deportivo pero vino Pepa para que vieran que una mujer es capaz de liderar, las conocieron en primera persona, me los llevé a Carranque a vivir un partido, vieron el palmarés del Costa del Sol y se quedaron impresionados por la cantidad de trofeos que había ganado un equipo femenino”, comenta la profesora.

“En la escuela se hacen muchas cosas y los premios convierten en visible este trabajo”, explica la premiada como Malagueña de Hoy 2023 . En ese resultado ha tenido mucho que ver su trabajo en el terreno de la igualdad . La docente es la coordinadora de Igualdad de su centro y enfoca su tarea en dar a conocer ejemplos de valor -como ya lo es el suyo propio- de mujeres malagueñas, andaluzas, españolas e internacionales para que sus niñas y niños entiendan que el talento, el esfuerzo, el trabajo y los logros no deberían entender de género.

Tras resultar finalista de los premios nacionales Educa Abanca , nominada por familias y estudiantes, Lourdes se atrevió a presentarse a los Global Teacher Award, unos galardones internacionales concedidos por la plataforma AKS Education Award. Con humildad asegura que no creyó obtener ningún resultado, pero fue premiada junto a 500 docentes de entre los 19.000 participantes de 69 países que han conformado la liza en esta edición. Así, Lourdes Zoraida Fernández se ha convertido en una de las mejores docentes del mundo por su contribución a la construcción de una sociedad mejor a través de la educación.

El amor al trato diario con el alumnado

Lourdes Zoraida Fernández, de 42 años, es funcionaria de carrera y en el CEIP Mare Nostrum de Torrox tiene su plaza fija como maestra. Allí comenzó en 2005 en Educación Infantil, también fue profesora de Educación Física y luego pasó a Primaria. El cariño por la docencia le viene de familia y es una profesión que siempre tuvo clara. “Lo que más me gusta de mi trabajo es el trato con el alumnado, disfruto mucho con ellos, me alegra ver cómo van creciendo como personas, cómo aprenden, no solo en cuanto a conocimientos, también en el terreno emocional, en sus valores, todo eso es muy gratificante para mí”, confiesa. Igual que el amor que recibe, que continúa años después, incluso cuando ya han dejado la escuela.